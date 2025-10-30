棒球成美日領袖共同語言 謝金河：美日同盟更堅實

美國總統川普近日展開亞洲行，謝金河發文指出，在這之中棒球成為美日兩國領袖的共同語言，包含日本天皇和首相都與川普談論到旅美的日本好手，甚至一起看了世界大賽。（路透）

美國總統川普近日展開亞洲行，先後拜訪馬來西亞、日本、南韓等國，財信傳媒董事長謝金河發文指出，在這之中棒球成為美日兩國領袖的共同語言，包含日本天皇和首相都與川普談論到旅美的日本好手，甚至一起看了世界大賽。謝金河也直言，兩國的棒球都有百年歷史，這次雙方領袖在棒球聚焦，也為美日同盟奠定更堅實的基石。

謝金河在臉書以「棒球是美日的共同語言」為題發文指出，這次川普訪日行程，在迎賓館和日本內閣大巨的會議遲到，首相高市早苗透露她是應邀在川普房間看大職盟轉播，當時道奇1:0領先藍鳥，這場比賽從早上8點打到中午以後，總共纒戰18局，這場比賽，大谷翔平有神鬼般驚人演出，有9個打席，4支安打含兩支全壘打，3分打點，5次包括敬遠的保送，這堪稱神人級的表現。

謝金河表示，在前一天，山本由伸完投勝更是令人驚嘆。這次川普去見德仁天皇，一方面向德仁表示，他是安倍的好朋友，也是日本的好朋友，話題就是從山本由伸完投開始。謝金河也提到，除了大谷，山本，道奇還有表現出色的終結者佐佐木朗希，這次投8局，防禦率只有0.93，這個年輕小伙子登上大聯盟就有令人驚艷的表現。

謝金河直言，大谷，山本，朗希幾乎成了道奇三本柱，也讓川普和高市產生交集。原來他們都是棒球迷，川普高中時期是潛力捕手，曾被紅襪，費城人球探相中，後來他去讀大學，沒有進入職棒。高市出身奈良，她一直都是阪神虎的啦啦隊。

謝金河指出，這次在開會前，川普邀她一起看棒球，含義很深刻，川普不喜歡加拿大，看起來不會支持藍鳥，川普是洋基迷，這次洋基被藍鳥淘汰，川普看起來支持道奇，而道奇的核心又是日本的三本柱，這連結出來美日合作攻無不克的意涵。高市早苗特別po出和川普一起看棒球世界大賽，充滿想像空間。

謝金河也提到，這次川普亞洲行，馬來西亞的安華以民族舞蹈迎接川普，讓川普手舞足蹈；南韓李在明送新羅皇冠給川普，川普不一定有感覺；反而是高市送給川普安倍生前和他一起打球的推桿，還有日本職業高爾夫球手松山英樹親自簽名的球袋，川普可能點滴在心頭。

謝金河表示，日本和美國的棒球都有百年歴史，大谷的10年7億美元仍然是天價，道奇買得貴，但老早就回收，而且創造大利。而且，日本人生活自律嚴謹，日本球星簽下長約，很少擺爛，即便退休，像鈴木一朗，松井秀喜，黑田博樹，田中將大等都留下很完美的紀錄，尤其是鈴木一朗到43歲高齡仍有很好的身手，這是傳奇。

謝金河指出，今年57歲的野茂英雄回到冠軍賽開球，他開啓日本棒球選手的大聯盟時代，日本球星幾乎是品質保證！這次川普和高市在棒球聚焦，也為美日同盟奠定更堅實的基石。

