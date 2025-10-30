為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川習會今登場！釜山機場戒備森嚴 抗議群眾高喊「習近平OUT」

    2025/10/30 08:42 特派記者黃靖媗／慶州報導
    美國總統川普與中國國家主席習近平今天將在釜山金海機場會晤，兩人到場前，場外已有抗議群眾舉美國國旗、高喊口號，還有大批警力戒備。（記者黃靖媗攝）

    美國總統川普與中國國家主席習近平預計於今（30）日在釜山金海機場會晤。在兩人到場前，場外已有大批警力戒備與民眾抗議，反中民眾揮舞美國國旗，高喊「習近平OUT」、「CCP（中國共產黨） OUT」。

    據傳習近平與川普將在南韓空軍第五空中機動飛行團內的翼鋒樓會面，川普在會後將立刻搭乘專機返回美國，習近平則會前往慶州參與APEC峰會。

    在南韓空軍第五空中機動飛行團外，從今日清晨起就聚集大批警力，路口、天橋上都有警察戒備。

    在第五空中機動飛行團對面，有3名韓國反中民眾駕駛1台卡車抗議，在車上揮舞美國國旗，大喊「CCP OUT」、「習近平OUT」、「李在明OUT」。

    大約有數十名警察將3名示威者包圍，在警方多次廣播驅離後，3人自行駕車離開現場。

    美國總統川普與中國國家主席習近平今天將在釜山金海機場會晤，外圍有大批警力戒備。（記者黃靖媗攝）

