    川習會將登場 美官員：相信川普不會被迫表態反台獨

    2025/10/30 07:45 中央社
    川習會今天將在韓國釜山登場。圖為川普、習近平2019年6月在日本大阪G20峰會的雙邊會談會面。（路透資料照）

    全球矚目的川習會即將在韓國釜山登場。CNN報導，美國資深官員表示，有信心美國總統川普在會談中不會被迫表態反對台灣獨立，並強調，會談焦點在於中國以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」的問題。

    這場美中領導人會談是川普（Donald Trump）重返白宮以來，首趟亞洲行的重頭戲，也是川普和中國國家主席習近平兩人自2019年日本20國集團（G20）峰會以來，首次面對面會晤。

    外界關注習近平是否會在台灣議題上施壓川普。川習會前夕，川普表示，不確定是否會談到台灣議題，習近平也許會想問，「但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣。」

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國一名資深官員表示，有信心川普在會談中不會被迫表態反對台獨，並強調，雙方這次會談焦點在於習近平以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」的問題上。

    美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前也說，美國政府內部沒人在考慮包括放棄台灣以換取「優惠待遇」的貿易協議。

    然而，報導指出，部分人士仍擔憂，川普可能為了和中國達成更好的貿易協議而在台灣議題上讓步。不過前川普政府官員則認為，這些擔憂被誇大了。

    美國前白宮副國家安全顧問、現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國計畫主席的博明（Matt Pottinger）表示，所謂大交易、川普出賣台灣的說法，大多源自中國共產黨在美國媒體放出的試探性消息，以及極左、極右派孤立主義者的主張。

    他說：「川普理解台灣的戰略性質。」

    台灣資深官員也表示，對這次川習會晤「審慎樂觀」，並認為盧比歐的說法是令人鼓舞的訊號。

    此外，在協助台灣提升防衛力方面，CNN引述2位知情人士報導，川普政府計劃採取一項政策，將台灣打造成「豪豬」，藉由在精準與小型化、專為不對稱作戰設計的武器上進行戰略性投資，以嚇阻中國侵略或讓入侵的代價高到得不償失。消息人士還說，美方希望在達成這項目標的同時，「不讓北京覺得被挑釁」。

    消息人士透露，川普政府今年稍早拒絕批准依據「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA），向台灣移轉美國庫存武器，引發了針對美國對台承諾的質疑。但消息人士指出，這不代表美方完全放棄對台支持。

    根據美官員說法，儘管川普政府不希望台灣從美國現有武器庫中調用裝備，但一名官員表示，美國可提供給台灣的庫存武器中，大多數在對抗中國方面的效果有限，且目前並未計劃停止讓台灣對美採購武器。

    美官員表示，川普政府已告訴台灣應增加的軍備採購訂單，目前仍在等待這些新訂單被提出。

