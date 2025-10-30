史上最血腥！巴西警方圍剿毒梟 里約熱內盧釀132死

巴西警方當地時間28日在里約熱內盧掃蕩販毒集團，員警持槍經過被燒毀的車輛。（美聯社）

巴西警方28日投入2500名警力，鎖定里約熱內盧（Rio de Janeiro）當地毒梟集團發動大規模掃蕩行動，不過當地人口稠密，此次掃蕩行動也波及許多民眾。警方統計，此次行動至少造成119人死亡，不過負責為貧民提供法律協助的里約州公設辯護人辦公室表示，死亡人數最新統計達到132人。

根據《路透》報導，此次行動里約警方動員2500人圍剿毒梟，並動用裝甲車及直升機，鎖定里約勢力強大的犯罪組織「紅色司令部」（Comando Vermelho, Red Command）攻擊。里約州警方目前確認119人死亡，其中包括4名警員；警方在行動中逮捕了113名犯罪份子，並繳獲了118支槍械。此次行動也成為巴西里約史上最為血腥的突襲行動。

里約州警方表示，此次掃蕩行動經過兩個多月的縝密計畫，目的在將犯罪份子驅趕到附近的森林中，森林內將會有一支特種部隊埋伏。里約州安全部門官員坦言，此次行動致命性較高，平民傷亡雖在意料中，但這並非是警方所希望的。

位於里約北部的佩尼亞社區（Penha Complex）淪為主戰場，在行動結束後，當地社區居民從周邊森林收集數十具遺體，並將其中70多具遺體排列在一條主要街道的中央。人權律師皮門特爾（Guilherme Pimentel）提到一些家庭報告說，受害者的屍體上有遭受酷刑的跡象。

不過里約州州長卡斯特羅（Claudio Castro）指出，他確信在此次行動中被擊斃的人都是在森林中開槍的罪犯，「我不認為會有人在衝突的那天在森林裡散步」。卡斯特羅強調，此次突襲是為了打擊「毒品恐怖主義」，而且在行動中唯一真正的受害者是警察。

巴西當地時間28日動員軍警在里約熱內盧掃蕩販毒集團。（路透）

當地居民將遺體放置街道中央。（路透）

