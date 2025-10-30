川普認了！美憲法不許總統尋求第3任 直嘆「真可惜」

美國總統川普表示，由於憲法規定的任期限制，他「不被允許」尋求第三任期，「真可惜」。（法新社檔案照）

美國總統川普29日表示，由於憲法規定的任期限制，他「不被允許」尋求第3任期，「真可惜」（It’s too bad）。

法新社報導，川普及其支持者近來多次提出他可能在2028年再次參選的問題，儘管令支持者大為雀躍，卻也引發對手的疑慮。

請繼續往下閱讀...

79歲的川普在「空軍1號」專機上表示，「我現在的民調是歷來最高的，而且你知道，根據我所看到的，我想我不被允許再次競選，所以我們看看會發生什麼事吧……真可惜。」

美國憲法明文規定，總統只能擔任2屆，川普已於今年1月開始他的第2個任期。

曾在2017至2021年擔任總統的川普，經常提到他的支持者呼籲他繼續執政。川普最近還在白宮橢圓形辦公室的桌上，擺放印有「Trump 2028」字樣的紅色帽子。

部分川普支持者流傳1種說法，認為副總統范斯（JD Vance）可能在2028年與川普搭檔參選。但川普本週否定這種想法，29日表示「很明顯」他不能再參選。

川普說，「不過我們還有很多優秀的人才」。

聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）28日在國會召開記者會時表示，他曾與川普討論過第3任期的可能性，但認為「沒有那條路」，「我想總統很清楚，我們也談過憲法的限制。」即憲法第22修正案（22nd Amendment）。

強生說，「我看不出修憲的可行途徑，那大概要花10年時間。」「你需要國會3分之2的支持，還要4分之3的州批准。」

有關第3任期的討論，源於川普前首席策士，也是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動主要思想家之一的巴農（Steve Bannon）。他上週接受「經濟學人」（The Economist）訪問時表示，「有1個計畫」可以讓川普留在白宮。

巴農說，「他會有第3個任期…川普會在2028年當總統。」當被問到第22修正案所設下的任期限制時，巴農聲稱：「有許多不同的替代方案。在適當時機，我們會公布這個計畫。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法