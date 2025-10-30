為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普認了！美憲法不許總統尋求第3任 直嘆「真可惜」

    2025/10/30 06:03 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普表示，由於憲法規定的任期限制，他「不被允許」尋求第三任期，「真可惜」。（法新社檔案照）

    美國總統川普表示，由於憲法規定的任期限制，他「不被允許」尋求第三任期，「真可惜」。（法新社檔案照）

    美國總統川普29日表示，由於憲法規定的任期限制，他「不被允許」尋求第3任期，「真可惜」（It’s too bad）。

    法新社報導，川普及其支持者近來多次提出他可能在2028年再次參選的問題，儘管令支持者大為雀躍，卻也引發對手的疑慮。

    79歲的川普在「空軍1號」專機上表示，「我現在的民調是歷來最高的，而且你知道，根據我所看到的，我想我不被允許再次競選，所以我們看看會發生什麼事吧……真可惜。」

    美國憲法明文規定，總統只能擔任2屆，川普已於今年1月開始他的第2個任期。

    曾在2017至2021年擔任總統的川普，經常提到他的支持者呼籲他繼續執政。川普最近還在白宮橢圓形辦公室的桌上，擺放印有「Trump 2028」字樣的紅色帽子。

    部分川普支持者流傳1種說法，認為副總統范斯（JD Vance）可能在2028年與川普搭檔參選。但川普本週否定這種想法，29日表示「很明顯」他不能再參選。

    川普說，「不過我們還有很多優秀的人才」。

    聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）28日在國會召開記者會時表示，他曾與川普討論過第3任期的可能性，但認為「沒有那條路」，「我想總統很清楚，我們也談過憲法的限制。」即憲法第22修正案（22nd Amendment）。

    強生說，「我看不出修憲的可行途徑，那大概要花10年時間。」「你需要國會3分之2的支持，還要4分之3的州批准。」

    有關第3任期的討論，源於川普前首席策士，也是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動主要思想家之一的巴農（Steve Bannon）。他上週接受「經濟學人」（The Economist）訪問時表示，「有1個計畫」可以讓川普留在白宮。

    巴農說，「他會有第3個任期…川普會在2028年當總統。」當被問到第22修正案所設下的任期限制時，巴農聲稱：「有許多不同的替代方案。在適當時機，我們會公布這個計畫。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播