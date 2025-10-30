為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    警方圍剿毒梟釀132死　巴西里約史上最血腥行動

    2025/10/30 01:39 中央社

    巴西里約熱內盧公設辯護人辦公室今天表示，里約警方昨天圍剿毒梟集團行動，共造成132人身亡。悲痛的居民今晨將數十具遺體排放街頭，這是當地歷來最血腥的警察突擊行動。

    負責為貧民提供法律協助的里約州公設辯護人辦公室向法新社表示：「最新統計有132人喪生。」

    法新社報導，目前尚無其他消息來源證實傷亡數字。

    里約州州長卡斯楚（Claudio Castro）表示，昨天暴力事件的死亡人數約60人，但他也說，實際死亡人數可能更高，目前遺體仍在清點中。

    這次軍事化行動中，當局計出動2500名警力，鎖定里約勢力強大的犯罪組織「紅色司令部」（Comando Vermelho, Red Command），有4名員警殉職。

    位於里約北部的佩尼亞社區（Penha Complex），今天清晨有超過50人陳屍街頭，居民在現場痛哭失聲。佩尼亞是里約北部兩個人口稠密的藍領社區之一。

    里約的貧民窟向來有毒梟盤踞，警察突襲並不少見，但昨天的行動規模與死亡人數都是史無前例的。

    聯合國人權事務高級專員公署表示「震驚」，呼籲「迅速調查」此事。

    總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）政府今天派員赴里約，將與州長卡斯楚舉行緊急會議。

    里約州議會人權委員會主席蒙泰羅（Dani Monteiro）昨天對法新社說，委員會將要求當局解釋，「為何將貧民窟變成野蠻戰場」。

    去年里約警察行動中約有700人死亡，幾乎平均每天有兩人喪命。（編譯：紀錦玲）1141030

