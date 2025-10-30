美中關係緊張？中國家長追求美國夢 仍送子女赴美留學

即使美中2國今年大部分時間都陷入激烈的貿易爭端，美國的學校與大學仍深受中國家長歡迎。（示意圖，法新社檔案照）

儘管北京與華盛頓之間的關係急遽惡化，上海居民黃女士仍堅定地認為，女兒必須完成她在美國昂貴的學業。

法新社29日報導，即使美中2國今年大部分時間都陷入激烈的貿易爭端，美國的學校與大學仍深受中國家長歡迎。他們認為，美國能為孩子帶來更好的機會，以及更具國際視野的未來。

他們當中許多人寄望於30日美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓的會晤，能為雙邊關係穩定鋪路。

黃女士17歲的女兒已在美國就讀高中3年，希望未來能在當地大學主修電腦科學。川普反覆無常的性格與其「美國優先」政策，讓黃女士的一些朋友感到不安，他們正在考慮改讓孩子轉往歐洲或澳洲留學。

儘管代價高昂，她估計女兒目前每年在教育與生活費上的支出超過10萬美元（約305萬台幣），但對基於隱私而未透露全名的黃女士來說，美國教育的優勢遠勝於缺點，「我們覺得美國是1個能給孩子更多機會的國家，教育確實也更加多元。」

長期以來，中國學生一直是美國大學財務的重要支柱。美國國際教育協會（Institute of International Education）資料顯示，在2023至2024學年度，中國學生人數僅次於印度，為美國第2大國際學生群體。

然而，川普推行一系列政策，旨在限制移民並削弱他視為左派大本營的大學體系。美國國務卿魯比歐5月間表示，華府將積極撤銷中國學生簽證。但幾個月後，川普又宣稱美國將允許60萬名中國學生入境就學。

儘管美方政策搖擺不定，北京1家補教機構的加朵‧韓（Godot Han）表示，多數中國家長並未因此卻步，尤其是最富有的客戶「一點也不擔心」，「他們不會因為看了1篇新聞，就突然改變長期規劃。」

韓任職的學校屬於中國蓬勃發展的留學預備產業，每年為約200名學生準備赴美升學所需的各項測驗。1對1輔導課程每小時收費112至210美元（約3425至6422台幣）不等，有些學生1天上好幾堂課。

部分家長擔心孩子在美國的安全，尤其是校園槍擊事件頻傳及川普政府的政策，但韓表示，也有許多人始終懷抱著「美國夢」。

