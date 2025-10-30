為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國製電動巴士爆安全漏洞「可遠端控制」 挪威政府要查

    2025/10/30 01:01 國際新聞中心／綜合報導
    中國宇通客車公司製造的電動巴士，遭挪威營運商指出存在嚴重缺陷，其軟體可能容許製造商或惡意人士遠端控制車輛。（取自宇通客車官網）

    中國宇通客車公司製造的電動巴士，遭挪威營運商指出存在嚴重缺陷，其軟體可能容許製造商或惡意人士遠端控制車輛。（取自宇通客車官網）

    挪威首都奧斯陸的公共運輸營運商28日指出，一些來自中國的電動巴士存在嚴重缺陷，其軟體可能容許製造商或惡意人士遠端控制車輛。

    《法新社》報導，奧斯陸交通營運商Ruter說，今年夏天測試2輛電動巴士，1輛是由中國的宇通客車公司（Yutong）生產，另1輛則是荷蘭公司VDL集團製造。

    測試結果顯示，中國製巴士配備1張SIM卡，使製造商能夠遠端安裝軟體更新，因而存在安全漏洞；荷蘭製巴士則無此功能。

    Ruter總監詹森（Bernt Reitan Jenssen）在接受挪威公共廣播公司NRK採訪時說：「我們發現，凡是能連上網的東西都存在風險，包括巴士在內。」「有風險的不僅是供應商可能取得控制權，其他不法人士也可能入侵這個供應鏈，進而影響巴士運作。」

    Ruter說，目前正著手建立數位防火牆，以防止類似問題發生。

    挪威政府則說，正在調查此事。交通部長納加德（Jon-Ivar Nygard）向NRK說，希望徹底評估使用來自與挪威沒有安全合作關係國家的巴士所帶來的風險。

    宇通公司尚未回覆法新社的置評請求。

    宇通客車公司前身為鄭州客車廠，是集客車產品研發、製造與銷售為一體的大型企業，連續多年產銷量穩居中國第一，全球市佔率近13％，是國際客車主流供應商之一。

    Ruter目前在奧斯陸及周邊地區共營運約300輛中國製電動巴士，但仍不清楚這些巴士是否存在相同的安全漏洞。

