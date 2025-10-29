川習會全球都在看！專家：僅暫時穩定關係 結構性緊張仍無解

川習會即將登場。（法新社檔案照）

金融時報29日報導，在與中國國家主席習近平會面前一天，美國總統川普向商界領袖傳遞一個明確訊息：此次會面將決定美中是否延長貿易戰休兵，抑或是重回經濟敵對狀態。川普29日在亞特經濟合作論壇上說，「全世界都在看，我認為我們將出現非常令人振奮的事情」。

報導說，川普與習近平上一次會面是在2019年，當時兩國也在打貿易戰，但這一次賭注更高。如果11月初的美中貿易休兵期限截止，全球兩大經濟體可能重新課徵對方逾100%關稅，美國財長貝森特說，此程度關稅形同禁運。

川普政府批評，中國最新的稀土出口管制是挾持全球經濟，而北京表示，此舉是對於美國將上千家中企列入貿易黑名單的回應。

專家說，有一件事是明確的，北京現在準備以前所未見的方式運用其影響力。美國貿易代表署前駐中國首席代表孫韶華（Sara Schuman）指出，「數十年來中國將貿易視為是兩國關係的『壓艙石』，如今卻將貿易視作戰略競爭的劍與盾」。

對習近平而言，這次的APEC峰會提供了一個機會，展現他能夠處理與川普有關的混亂。而川普幾乎篤定將任何協議都包裝成他致勝的談判技巧。

美國智庫布魯金斯研究所中國議題專家何瑞恩（Ryan Hass）指出，習近平「不會被魅力攻勢或勸說動搖；有別於其他世界元首，習近平不會假裝與川普有親密的私人關係。對他而言，會面是為了談正事，而非拉攏關係」。

美國與中國官員已公布一份預期中的協議。中國將採購美國大豆，而川普將調降中國因禁止芬太尼前驅化合物流入美國不力而課徵的20%關稅。

燈塔全球戰略顧問公司國際貿易主管孫韶華說，「這是先有雞還是先有蛋的狀況，看誰必須踏出第一步；川習會面時，他們將相互評估對方，然後決定是否有辦法打破僵局」。

Macro Advisory Partners顧問公司合夥人、前白宮中國事務高級官員貝莎蘭（Sarah Beran）指出，「雙方將利用這場會面暫時穩定關係，放緩脫鉤步調，儘量降低脫鉤造成的經濟衝擊」。她表示，即使川習30日達成協議，也「無法解決雙方關係的結構性緊張局面」。

專家警告，無論川習將如何描述30日達成的任何協議，兩國關係存在的根本緊張，意謂任何成果都不太可能經得起時間考驗。何瑞恩說，「川習之前5次會面都沒有取得長久突破，或對兩國關係的走向達成持久理解，這次會面也不太可能打破此模式」。

