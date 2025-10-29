美新版國防戰略亞洲防線排除台灣？ 赫格塞斯駁斥

赫格塞斯29日在東京與日本防衛大臣會談。（歐新社）

美國政府將公布新版國防戰略草稿，其中一個倍受關注的焦點是「美國在亞洲防線」。美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯（Pete Hegseth）29日說，日前報導指稱美國的亞洲防線可能排除台灣、南韓，說法「不準確」。

《韓聯社》報導，赫格塞斯29日飛往馬來西亞途中受訪，被問到近日有報導指出，五角大廈在新版國防戰略可能劃下一條亞洲防線，或許將涵蓋日本，但是排除南韓和台灣，赫格塞斯駁斥這項報導說法，他說，「我不知道此事……，這不是我了解的」，「我不認為那份報導準確」。

赫格塞斯也澄清，華府並不尋求在印太地區建立類似北大西洋公約組織（NATO）的多邊軍事聯盟。近日五角大廈官員提到，亞洲盟邦需要對「集體防衛」有更多貢獻，引發外界揣測，美國或許打算在印太推動多邊軍事聯盟。赫格塞斯在29日的談話中說，美國致力於透過存有共同利益的雙邊、三邊關係合作，「我們並未尋求建立一個正式的廣泛聯盟」。

赫格塞斯同時駁斥報導稱，新版國防戰略將代表美國的焦點從嚇阻中國威脅轉向，他說，「所謂轉移焦點是錯誤描述」，「只因為你體認到需要聚焦在自身所在區域，不表示我們轉移對當前中國真正代表的步步進逼威脅這個現實的注意力」。

