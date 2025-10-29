街頭樂團唱反克宮歌曲 俄羅斯3藝人遭判刑

俄羅斯街頭樂團Stoptime主唱洛姬諾娃與吉他手歐洛夫，29日在聖彼得堡法庭聽審。（路透）

俄羅斯3名年輕街頭藝人日前因公開表演反克里姆林宮歌曲而在社群媒體上爆紅，但3人也因此惹禍上身，不但事後被捕，還被以非法集會、詆毀俄軍與騷亂等各式罪名，一再被判入獄與被罰款。

本月稍早，街頭樂團Stoptime在俄羅斯總統普廷的故鄉、聖彼得堡的知名主幹道涅瓦大街（Nevsky Prospekt）上獻藝，演唱目前流亡海外的俄國饒舌歌手Noize MC的名曲《天鵝湖合作社》（Swan Lake Cooperative）；18歲的女主唱洛姬諾娃（Diana Loginova）、吉他手歐洛夫（Alexander Orlov）以及鼓手列昂特耶夫（Vladislav Leontyev）隨後被捕，並被以未經授權公開集會的罪名判刑12到13天。

Noize MC向來公開批評普廷，2022年俄羅斯入侵烏克蘭後前往立陶宛，他的《天鵝湖合作社》今年5月在俄國被禁，理由是仇視與敵對人民以及宣揚暴力。儘管歌詞並未明確提及普廷或烏戰，但卻常被用來批評普廷與烏戰。《天鵝湖》芭蕾舞劇在俄羅斯帶有政權交替的象徵意義，因為前蘇聯時期的國家電視台會在發生像是最高領導人辭世等的重大事件時，播放《天鵝湖》芭蕾舞劇墊檔。

28日，法院以洛姬諾娃演唱俄羅斯電音明星蒙娜多琪卡（Monetochka）的未發表歌曲《你是士兵》（You’re a Soldier）有損俄軍名聲為由，罰款3萬盧布（約台幣1.1萬元）。被當局視為外國代理人的蒙娜多琪卡目前流亡海外，她的歌曲《你是士兵》描述戰爭造成的心理創傷，並未提及俄國或軍隊，但仍被法院視為詆毀俄軍。

29日，才剛服完之前被判的13天徒刑的洛姬諾娃，又被法院以騷亂微罪再判13天。「音樂的力量很重要，現在正在發生的事證明這一點」洛姬諾娃在29日的聽審前如此表示。

至於吉他手歐洛夫也在服完13天刑期後，28日又被拘留與面臨新的行政指控，並於29日再被判13天；鼓手列昂特耶夫（Vladislav Leontyev）也面臨新的行政指控。

儘管整個樂團成員都被捕與判刑，但Stoptime在聖彼得堡街頭的演出，已在各地年輕街頭藝人間掀起仿效跟進潮，從葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）、首都莫斯科到聖彼得堡，都有人演唱反克宮歌曲以示相挺，其中有些人甚至因此被捕與被控輕罪。

聖彼得堡當地的前反對派政治人物瑞茲尼克（Maxim Reznik）認為，當局很難鎮壓街頭表演。「我們面對的是一整個世代的人都不願意忍受現狀」他告訴在俄羅斯被禁、總部設在荷蘭阿姆斯特丹的俄國獨立電視台「雨」（Dozhd）。「無論當局如何加強鎮壓，都無法壓制人們的反抗意志。」

