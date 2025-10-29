習近平將出席APEC 韓國慶州反中群眾抗議 秀「天滅中共」標語

逾百名反中群眾集結，拿出「天滅中共」、「停止竊國」、「韓國屬於韓國人」等標語，並揮舞南韓及美國國旗。（記者黃靖媗攝）

亞太經濟合作會議（APEC）本週於南韓慶州登場，中國國家主席習近平時隔11年將訪韓。在APEC場外的新羅大鐘前，有逾百名反中群眾集結，拿出「天滅中共」、「停止竊國」、「韓國屬於韓國人」等標語，並揮舞南韓及美國國旗。

一名崔姓支持者受訪表示，他們聚集抗議是為了表達，不希望中國共產黨踏上南韓這片土地的訴求，南韓是以民主國基礎的自由國家，而中國並不是個民主國家，他們希望藉此機會，告訴中共有多危險、糟糕。

談及台灣，崔姓支持者表示，因為台灣與韓國皆是自由民主的國家，希望台韓能夠深化關係。

現場聚集眾多反中示威群眾，進行標誌性的「韓式陳抗」，現場有樂隊擊鼓伴奏，示威氛圍相對輕鬆。而由於正逢各國領袖齊聚慶州的APEC峰會期間，現場維安警力眾多，將陳抗群眾圍住。

在APEC場外的新羅大鐘前，有逾百名反中群眾集結，拿出「韓國屬於韓國人」標語。（記者黃靖媗攝）

在APEC場外的新羅大鐘前，逾百名反中群眾集結，警力將抗議群眾圍住。（記者黃靖媗攝）

南韓警方出動大量警力。（記者黃靖媗攝）

