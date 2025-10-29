星際天體3I/ATLAS抵近日點 天文學界啟動「行星防禦」練兵

哈伯望遠鏡7月拍攝到的3I/ATLAS星際天體。（美聯社檔案照）

歷來被確認的第三個星際天體「3I/亞特拉斯」（3I/ATLAS）正高速穿越太陽系，根據美國國家航空暨太空總署（NASA）預測，3I在本月30日左右抵達近日點，儘管不會威脅地球，但是天文學界正把握這個機會，演練行星防禦，同時動用兩具探測器進行探測。

根據NASA資料，3I在30日左右抵達近日點時，預估與太陽距離為1.4天文單位（AU）、約2億1000萬公里。太空新聞網站Space.com 28日報導，隨著3I更深入太陽系，國際小行星預警網（IAWN）已啟動觀測行動，旗下小行星中心日前發布公告，指這次觀測以3I為目標，「訓練觀測圈擷取精確天體測量數據的能力」。

受彗星周圍由氣體和塵埃構成的「彗髮」，和從彗髮延伸的彗尾干擾影響，難以估測其整體亮度，從而影響對其運行路徑的預測。這次機會將成為天文學的「練兵場」，不僅預測3I軌道，也進行精密的天體測量，追蹤其速度和運動，這些數據可用於改善未來對可能威脅地球的彗星、小行星之觀測與預測能力。

另外，根據《紐約郵報》報導，一份在《美國天文學會研究通訊》（RNAA）發表的研究指出，在3I接近太陽之際，原本各身負不同任務的歐洲太空總署（ESA）「希拉號」（Hera），和NASA的「木衛二快艇」（Europa Clipper），這兩具探測器正好位於彗星尾「下風處」，這片受太陽風吹拂擴散的離子尾，雖然距離3I本身約800萬公里，但是已近得能夠讓探測器收集數據，若成功，這將是首次直接收集星際彗星物質樣本。了解來自太陽系外的星際天體物質成分，將有助於一窺其他行星系統形成初期的化學條件。

