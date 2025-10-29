為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國4月空襲葉門移民監獄 國際特赦組織籲調查是否構成戰爭罪

    2025/10/29 18:33 編譯張沛元／綜合報導
    2025年4月28日，美國空襲葉門薩達省的1所拘留非洲移民的監獄，1名男子事後穿梭於被炸成廢墟的空襲現場。（路透檔案照）

    2025年4月28日，美國空襲葉門薩達省的1所拘留非洲移民的監獄，1名男子事後穿梭於被炸成廢墟的空襲現場。（路透檔案照）

    人權組織「國際特赦組織」（Amnesty International）29日表示，應就今年4月28日美國空襲1所由葉門叛軍「青年運動」（Houthi）控制的監獄與造成60多名被拘留的非洲移民死亡可能涉犯戰爭罪，進行調查。

    國際特赦組織此一呼籲，讓外界再度關注這起發生於「青年運動」重要據點葉門薩達省（Saada）的空襲。該攻擊是美國總統川普加強對趁加薩戰爭擾亂紅海航運的「青年運動」進行空襲的一部分。

    美軍中央司令部（Central Command）迄今未就攻擊該監獄做出任何解釋。該監獄據稱拘留企圖穿越戰區前往沙烏地阿拉伯的非洲移民，此前曾也遭由沙烏地阿拉伯領軍、與「青年運動」對抗的聯軍的攻擊。

    根據國際特赦組織說法，「青年運動」在空襲後曾展示疑是來自美軍所使用的2枚、各約113公斤重的GBU-39小直徑精準導引炸彈的殘骸；空襲倖存者、當時被拘留在此的衣索比亞移民則告訴國際特赦組織，並未看到有「青年運動」成員駐守於該監獄建築內。

    國際特赦組織說，經其評估，該攻擊並無明顯軍事目標，顯然是1場「無差別攻擊」。國際法禁止攻擊醫院與監獄等設施，除非這些建築物被用於策劃攻擊或存放武器－－即便如此，也應採取一切預防措施以免傷及平民。

    「青年運動」最初稱該空襲造成68人死亡，最近才將人數下修為61人。

