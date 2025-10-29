為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    郵輪遊變悲劇！80歲老婦登島活動被遺落 隔日發現已身亡

    2025/10/29 19:58 即時新聞／綜合報導
    澳洲一名80歲女子搭乘郵輪在大堡礁蜥蜴島自由活動時疑似迷路，未能及時返回郵輪，被遺留近一天後不幸身亡，示意圖。（歐新社）

    澳洲一名80歲女子搭乘郵輪在大堡礁蜥蜴島自由活動時疑似迷路，未能及時返回郵輪，被遺留近一天後不幸身亡，示意圖。（歐新社）

    澳洲一名80歲女子日前搭乘郵輪在大堡礁蜥蜴島自由活動時疑似迷路，未能及時返回郵輪，被遺留近一天後不幸身亡。此事件引發外界質疑郵輪安全與乘客管理措施的不當，郵輪公司則表示將全力配合警方調查，以釐清事件真相。

    綜合外媒報導，80歲澳洲女子25日搭乘「珊瑚冒險家號」郵輪登上蜥蜴島，原計畫攀登島上最高峰庫克瞭望點。途中，她決定稍作休息，卻疑似迷路未能及時返回船上。郵輪於日落時離開島嶼，直到船員發現她失蹤才返回搜尋。經過大規模搜救後，女子的遺體於隔日早晨被找到。

    針對這起意外，郵輪專家塔索內（Adrian Tassone）指出，一般郵輪會透過刷房卡或點名等方式確保乘客安全，因此不明白女子為何會被落下。曾在附近旅遊的遊客艾里斯（Traci Ayris）也表示，25日深夜她曾目擊直升機使用探照燈搜尋步道，並有7名搜救人員手持手電筒搜尋，但搜救行動一度暫停，直到隔日早晨才再次返回。

    珊瑚探險公司執行長菲爾德（Mark Fifield）表示，公司已聯繫死者家屬並提供協助，對於此次意外深感遺憾，後續也將與昆士蘭警方及其他相關單位緊密合作，協助調查罹難原因。據了解，該女子參加的是澳洲60天環島航程的第一站，目前遊輪已繼續啟航前往下一站。

