戰略重心轉向印太！美國將裁減北約東翼部隊 羅馬尼亞證實

北約部隊今年2月在羅馬尼亞參加「堅定飛鏢2025」（Steadfast Dart 2025）演習。美國證實計劃裁減部署於歐洲東翼的部分部隊。（路透資料照）

根據《路透》報導，羅馬尼亞國防部29日證實，美國已通知北約（NATO）盟國，計劃裁減部署於歐洲東翼的部分部隊。羅馬尼亞方面說，此舉是因應華府將戰略重心轉向美國本土邊界與印太地區。然而，為安撫盟友，北大西洋公約組織（NATO）則向《法新社》說，此舉僅為一次「調整」，並非不尋常。

羅馬尼亞國防部在一份聲明中指出，「美國的決定，是停止一個輪換旅在歐洲的部署，該旅的部隊原本分布在數個北約國家。」考量到華府優先事項的轉變，此一決定在預期之中；約1000名美軍將繼續駐紮在羅馬尼亞。

聲明中明確指出，美國總統川普的政府先前已告知歐洲盟友，隨著美國更專注於自身邊界與印太地區，他們需要為自身安全承擔更多責任。羅馬尼亞國防部說：「此一決定也考量到，北約已鞏固其在東翼的存在與活動，這使得美國能夠調整其在該地區的軍事態勢。」

北約稱「僅是調整」 強調美軍駐歐總數仍龐大

另一方面，《法新社》報導，一名北約官員29日說，北約已事先獲知美軍的計畫，將其形容為一次「調整」，無任何「不尋常」之處。

該名官員說：「即使經過這次調整，美軍在歐洲的總兵力，仍比過去多年來更為龐大，大陸上的美軍數量比2022年之前要多得多。」華府對北約的承諾依然「清晰明確」。報導指出，儘管北約東翼國家，對於在俄羅斯持續侵略烏克蘭之際、美國可能縮減其存在的擔憂日益加劇，但川普在9月時曾說，華府可能會「增加」在波蘭的駐軍。

