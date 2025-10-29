川習會前軟硬兼施 中國國台辦嗆不放棄武力犯台 外交部提深度溝通

中國國台辦29日舉行例行記者會，宣布經濟局局長彭慶恩（圖）任新發言人。（中央社）

在美國總統川普與中國國家主席習近平即將於南韓舉行會晤的前夕，北京29日釋放出軟硬兩手訊號。中國國台辦發言人當日以異常強硬的措辭，重申「絕不放棄對台使用武力」；與此同時，中國外交部證實，習近平與川普將於30日舉行「深度」會談，討論「重大議題」。

中國國台辦29日舉行例行記者會，宣布經濟局局長彭慶恩任新發言人。據路透報導，彭慶恩在記者會上表示，和平統一與「一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，但「我們絕不承諾放棄使用武力，並保留採取一切必要措施的選項。」報導指出，此一強硬論調，與近期中國官媒一系列描繪「統一」後將尊重台灣社會制度的溫和宣傳，形成鮮明對比。

另一方面，法新社報導，中國外交部發言人郭嘉昆29日證實，川普與習近平將於APEC峰會場邊，在釜山舉行會晤。郭嘉坤說：「兩國領導人將就關乎中美關係的戰略性、長期性議題，以及共同關心的重大議題，進行深度溝通。」他補充說，中方願與美方共同努力，確保此次會晤取得積極成果。

川普稍早前也對此次會晤表示樂觀，稱他預期將與習近平解決「許多問題」。然而，川普29日也向記者表示，他不確定是否會在會談中，討論台灣此一敏感議題。

