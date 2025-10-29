為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川習會前軟硬兼施 中國國台辦嗆不放棄武力犯台 外交部提深度溝通

    2025/10/29 18:46 編譯陳成良／綜合報導
    中國國台辦29日舉行例行記者會，宣布經濟局局長彭慶恩（圖）任新發言人。（中央社）

    中國國台辦29日舉行例行記者會，宣布經濟局局長彭慶恩（圖）任新發言人。（中央社）

    在美國總統川普與中國國家主席習近平即將於南韓舉行會晤的前夕，北京29日釋放出軟硬兩手訊號。中國國台辦發言人當日以異常強硬的措辭，重申「絕不放棄對台使用武力」；與此同時，中國外交部證實，習近平與川普將於30日舉行「深度」會談，討論「重大議題」。

    中國國台辦29日舉行例行記者會，宣布經濟局局長彭慶恩任新發言人。據路透報導，彭慶恩在記者會上表示，和平統一與「一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，但「我們絕不承諾放棄使用武力，並保留採取一切必要措施的選項。」報導指出，此一強硬論調，與近期中國官媒一系列描繪「統一」後將尊重台灣社會制度的溫和宣傳，形成鮮明對比。

    另一方面，法新社報導，中國外交部發言人郭嘉昆29日證實，川普與習近平將於APEC峰會場邊，在釜山舉行會晤。郭嘉坤說：「兩國領導人將就關乎中美關係的戰略性、長期性議題，以及共同關心的重大議題，進行深度溝通。」他補充說，中方願與美方共同努力，確保此次會晤取得積極成果。

    川普稍早前也對此次會晤表示樂觀，稱他預期將與習近平解決「許多問題」。然而，川普29日也向記者表示，他不確定是否會在會談中，討論台灣此一敏感議題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播