高市早苗「女力外交」 開創日本外交新典範

日本首位女首相高市受邀與川普共乘陸戰隊一號，並登上美軍航艦「喬治華盛號」，川普摟著高市的肩膀，在高市演講時為她調低麥克風的高度，充滿關愛之情。（路透）

日本首相高市早苗與美國總統川普首次交手，成功地拉近彼此的距離，她不但外交理念上繼承了「安倍路線」，也複製了安倍的外交手腕，而且她善用身為女性的特質，包括談吐、肢體語言、服裝造型、外交禮儀，以及用女性身分傳遞強硬訊息等的「女力外交」，為日本的領袖外交開創一種新的典範。

高市在本月21日成為日本首相，25日前往馬來西亞出席東協（ASEAN）峰會，27日迎接川普到訪。雖然她的幕僚班底是在競選自民黨總裁之前就已成形，但真正踏進首相官邸正式啟動是在21日之後。日本經濟新聞報導，從21日上任以來，高市每天都舉行研習會，準備與川普的首次會晤。

在這麼短的時間內做足準備，必須有一群很強的幕僚團隊，高市內閣啟用曾經與川普政府交手的外相茂木敏充和經濟產業相赤澤亮正，首相官邸則有安倍重用的今井尚哉、秋葉剛男和市川惠一等人，其中市川是安倍提出「自由且開放印度太平洋」構想的起草人。市川原本預定11月派駐印尼擔任大使，人事令也經德仁天皇認證，但高市硬是把他留下來擔任國家安全保障局長。

另外，安倍時代擔任通譯的外務省日美地位協定室長高尾直，也配合川普第二次執政重新登板，高尾多次擔任安倍與川普的口譯，被川普稱為「小首相」（Little prime minister）。高市不但繼承了安倍路線，連外交國安的班底都是安倍的老臣。

高市被稱為是「女版安倍」，有人認為是貶抑詞，但在重建與川普政府的「日美蜜月期」卻是一種無形且莫大的助力。川普與安倍的好交情，讓他們以名字互稱，川普至今提到日本，三句不離「晉三」（Shinzo），有專家認為，首次的「川高會」，如果能發展到川普與高市能以名字「Sanae」（早苗）「Donald」（唐納）互稱，就算成功。

高市在會談之前，轉送了安倍昭惠提供的安倍生前愛用的高爾夫球桿，會談開頭提到安倍名字，接著引出了川普對安倍懷念，現場氣氛十分溫馨，讓外相茂木都忍不住鼻酸，這和石破茂政府時期，美日因關稅談判劍拔弩張的氣氛判若雲泥。

會談後，社群平台上流傳了一張白宮攝影官拍攝的黑白照。那是高市與川普結束會談後，從迎賓館下樓時的畫面，高市挽著川普的手臂優雅地走下樓。讓女性挽臂下樓是紳士的禮節，而日本首位女首相也善用這個優勢，與世界霸主拉近關係，並透過影像展現日美同盟將開創另一個新的黃金時代。

事實上，在28日會談後的工作午餐會上，川普就主動開口，要高市叫他「Donald」，而高市的暱稱也變成了「Sanae」，對美國人來說「Sanae」是較難發音的單字。這個舉動讓日本官邸的幹部相當振奮，給予新首相打了120分的超高得分。

而讓日本民眾振奮的是高市受邀與川普共乘陸戰隊一號，並登上美軍航艦「喬治華盛號」，換上黑色套裝的高市在川普介紹她出場，數度配合川普的讚美握拳、比讚，還跳躍轉身，這是日本政治人物鮮少在檯面上展現的活潑模樣。

曾經在美國實習的高市很了解美國人的喜好，端莊穩重在這種場合是行不通的，在川普與高市會面前，有日本網友形容是哆啦A夢中「胖虎」與「靜香」，但在美國航艦上的川普和高市，就像「大哥哥」與「麻吉的妹妹」一樣，川普摟著高市的肩膀，在高市演講時為她調低麥克風的高度，充滿關愛之情。

另外，「高市時尚」最近在日本年輕女性中引發話題，事實上，高市的服裝打扮曾被安倍「嫌棄」過於老氣，2021年高市首次出馬競選自民黨總裁時，安倍就建議她要重視時尚。高市的標準色是「皇家藍」，她在參選總裁的重要場合都穿上藍色套裝，但今年在髮型、化妝上有明顯改善，尤其是眉型與口紅顏色明顯改變，從過去強烈、銳利的線條轉為自然柔和，減少「強硬」印象，獲得年輕女性的推崇。

她這次出席東協峰會，高市沒有穿上藍色的戰袍，而是以米色外套搭配深色洋裝，強調在外交場合的和諧感，讓她在全部是男性的東協十國領袖中非常突出，有萬綠叢中一點紅的感覺，峰會中，她還不經意的搭配了金黃色的「南洋珍珠」，顯示了對東南亞國家的尊重。日本模特兒IVAN稱讚高市的打扮「洗練又帥氣」。

在與川普會談的28日當天，高市穿著了帶有光澤的象牙白套裝和大粒珍珠，整體風格典雅、莊重而不失女性柔美，下午換上了黑色的褲裝登上美軍航艦「喬治華盛號」，事實上，在前往橫須賀之前，高市還去出席了天皇舉辦的秋季園遊會，她以一席淺咖啡色的蕾絲禮服出席，一天3套服裝都很講究。

在與川普會談的28日當天，高市穿著了帶有光澤的象牙白套裝和大粒珍珠，整體風格典雅、莊重而不失女性柔美。（路透）

