我們快活似神仙！一戰士兵瓶中信百年後尋獲 結局令人鼻酸

圖為在澳洲海灘尋獲的瓶子，內有一次大戰士兵的信件。（美聯社）

根據美聯社報導，澳洲一個家庭淨灘時，意外發現一只百年前的瓶中信，內有兩名一戰士兵前往法國戰場途中寫下的樂觀信件，然而兩人最終的悲劇命運，卻與信中內容形成心酸對比。

布朗（Brown）一家10月9日在西澳州沃頓沙灘發現這個瓶子，內有27歲的士兵馬爾科姆．內維爾（Malcolm Neville）與37歲的威廉．哈利（William Harley），在1916年8月15日寫下的信件。

哈利在信中寫道：「願撿到瓶子的人，能像我們此刻一樣安好。」內維爾則向母親報平安，稱船上「食物很好」，且船隻雖顛簸搖晃，但「我們快活似神仙（as happy as Larry）」。

然而，殘酷的戰爭正等著他們：內維爾在1年後陣亡，哈利則兩度負傷，雖活過戰爭，但因在戰壕中遭到德軍毒氣攻擊，最終於1934年死於癌症。

後代聞訊稱奇蹟 「像祖父從墳墓伸出手」

發現者黛比．布朗（Deb Brown）表示，瓶中紙張雖濕透但字跡可辨，讓她得以聯繫上兩位士兵的親屬。

哈利的孫女安．透納（Ann Turner）向澳洲廣播公司（ABC）表示，她的家族對此一發現「完全驚呆了」，「這真的感覺像個奇蹟，我們非常強烈地感覺到，像是我們的祖父從墳墓中向我們伸出了手。」內維爾的姪孫赫比．內維爾（Herbie Neville）也說，這個「令人難以置信」的發現，讓他的家族重新團聚在一起。

一戰士兵馬爾科姆．內維爾寫給母親的信，他樂觀寫道，船隻雖顛簸，但他們「快活似神仙」。（美聯社）

