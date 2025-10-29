荷蘭國會大選登場！預料極右翼政黨將小贏 能否執政還難說

荷蘭極右翼政黨「自由黨」可望在29日的國會大選中勝出。圖為該黨黨魁懷爾德斯28日在選前最後1場辯論中發言。（路透）

荷蘭29日舉行國會大選，選民將在搞垮上屆保守派聯合政府的極右翼民粹主義者懷爾德斯（Geert Wilders）的反移民民族主義，與回歸中間路線之間，做出選擇。

為方便通勤者，部分投票所在當地時間29日一早6時30分（台灣時間同日午後1時30分）就開放，準確率歷來頗高的首份出口民調，預計在當晚9時投票結束時公佈。

在民族主義政黨橫掃英國、法國與德國的民調的背景下，這場荷蘭大選將檢驗民粹主義是能繼續擴大其影響力，抑或者已在部分歐洲地區攀頂式微。

在2023年上屆大選中，被稱為「荷版川普」的懷爾德斯帶領自由黨拿下最多選票；儘管懷爾德斯本人未能出任總理，但自由黨仍得以籌組1個全由保守派組成的聯合政府。今年6月，懷爾德斯因其強硬的打擊移民措施未獲採納而宣布自由黨退出執政聯盟，總理隨後請辭，聯合政府轉為看守政府。

選前民調顯示，懷爾德斯的自由黨應能再次勝出，但領先幅度有限；另外4個涵蓋主流偏右與偏左的中間派政黨，估計最終與自由黨只有數席之差。

此外，這4個政黨，包括中間偏右的自民黨（VVD）與基民黨（Christian Democrats），都表示不會加入懷爾德斯及其自由黨的執政聯盟，意味除非自由黨能在大選中獲得壓倒性勝利，否則能否執政還難說。

政治分析家指出，主流政黨公開拒絕與懷爾德斯合組聯合政府可能會產生棄保效應，促使選民把票轉投給其他的保守派政黨。阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）選舉政治學教授范德柯爾克（Henk van der Kolk）說，就算懷爾德斯的自由黨拿到最多選票與最多國會席次，可能也無法加入聯合政府。

