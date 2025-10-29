習近平親信大清洗後 軍中「打貪司令」張升民接掌軍委副主席

中國全國人大常委會28日正式任命張升民（見圖）接替何衛東出任中央軍委副主席。（圖擷取自解放軍報）

繼上週中共20屆四中全會確認開除中央軍委副主席何衛東等9名上將黨籍與軍籍，引發軍中大清洗的強烈政治地震後，中國全國人大常委會28日正式任命中央軍委紀律檢查委員會書記張升民，接替何衛東出任中央軍委副主席。此舉被外界解讀為，中共領導人習近平將其「軍中執鞭者」推上權力核心，預示著軍隊內部的整肅與忠誠度考驗將進一步升級。

綜合中媒報導，現年67歲的張升民，長年執掌俗稱「軍中東廠」的中央軍委紀委，被視為習近平肅清軍中異己、執行反腐鬥爭的核心人物。他出身於前身為「二炮部隊」的火箭軍，曾任火箭軍政治委員，對於近年成為貪腐重災區的火箭軍系統極為熟悉。自2017年起擔任軍委紀委書記以來，他主導了多起高層將領的落馬案，在軍中樹立了令人生畏的「打貪司令」形象。分析指出，張升民雖無實戰指揮經驗，但其深厚的政工與紀檢背景，正是習近平當前鞏固「槍桿子」最需要的政治忠誠保證。

請繼續往下閱讀...

此次被免職的何衛東，曾被視為習近平一手破格提拔的「習家軍」嫡系。他在中共二十大前甚至非中央委員，卻直升三級，晉升為政治局委員兼軍委副主席，地位僅次於習近平。然而，隨著軍中貪腐案如滾雪球般擴大，出身於福建第31集團軍的何衛東、軍委政治工作部原主任苗華等多名與福建體系關係密切的將領，最終仍在四中全會上被確認開除黨籍，《解放軍報》更以「一場不能輸的政治鬥爭」為此次大清洗定調。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法