日本調查盜版漫畫讓正版年損1.7兆 為漫畫市場12倍

調查顯示，網路上免費的盜版漫畫資源使正版漫畫年產值損失高達每年8.5兆日圓

日本出版社、電信公司及其他機構組成的反盜版組織ABJ（東京）的首份調查報告顯示，未經授權訪問盜版網站（在網路上免費提供日本漫畫和小說）所造成的損失估計高達每年8.5兆日圓（約1.7兆新台幣）。相當於日本漫畫市場的12倍。這些網站的訪客遍佈全球約120個國家，其中訪問量最大的國家是印尼、日本和美國。

《產經新聞》報導，ABJ由100家公司和機構組成，包括講談社、小學館、LINE和雅虎等。這次調查是ABJ首次進行關於「盜版所造成的市場傷害」調查，目標鎖定在913個已知的盜版網站，這些網站提供日本出版物（漫畫、小說等），明確「免費閱讀」造成的實際危害。調查統計6月各國網站的訪問量和平均停留時間。

結果顯示，來自123個國家和地區的訪客共訪問量達28億次，總訪問時長達7億小時。假設每次訪問30分鐘相當於閱讀1本漫畫（價值500日圓，約新台幣102元），那麼「免費閱讀」造成的損失高達7048億日圓（相當於14億冊漫畫，約1442億元新台幣）。這相當於每年8.5兆日圓（約1.7兆新台幣），是去年日本漫畫市場總銷售額（根據出版科學研究所統計為7043億日圓，約新台幣1440億元）的12倍。

按國家區分，印尼6月份的損失金額最高，其次是日本和美國，這三個國家的損失金額佔總損失金額的36%；而在網站語言中，英語佔一半，其次是日語、中文、越南語、西班牙語和俄語。

ABJ公關部長、集英社編輯部顧問伊藤敦表示，「盜版免費閱讀」的漫畫在全世界造成的損害比想像的還要嚴重，情況十分嚴峻。將會加強宣傳活動，盡一切努力減輕損害，哪怕只是一點點。

