為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本調查盜版漫畫讓正版年損1.7兆 為漫畫市場12倍

    2025/10/29 17:34 即時新聞／綜合報導
    調查顯示，網路上免費的盜版漫畫資源使正版漫畫年產值損失高達每年8.5兆日圓；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    調查顯示，網路上免費的盜版漫畫資源使正版漫畫年產值損失高達每年8.5兆日圓；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    日本出版社、電信公司及其他機構組成的反盜版組織ABJ（東京）的首份調查報告顯示，未經授權訪問盜版網站（在網路上免費提供日本漫畫和小說）所造成的損失估計高達每年8.5兆日圓（約1.7兆新台幣）。相當於日本漫畫市場的12倍。這些網站的訪客遍佈全球約120個國家，其中訪問量最大的國家是印尼、日本和美國。

    《產經新聞》報導，ABJ由100家公司和機構組成，包括講談社、小學館、LINE和雅虎等。這次調查是ABJ首次進行關於「盜版所造成的市場傷害」調查，目標鎖定在913個已知的盜版網站，這些網站提供日本出版物（漫畫、小說等），明確「免費閱讀」造成的實際危害。調查統計6月各國網站的訪問量和平均停留時間。

    結果顯示，來自123個國家和地區的訪客共訪問量達28億次，總訪問時長達7億小時。假設每次訪問30分鐘相當於閱讀1本漫畫（價值500日圓，約新台幣102元），那麼「免費閱讀」造成的損失高達7048億日圓（相當於14億冊漫畫，約1442億元新台幣）。這相當於每年8.5兆日圓（約1.7兆新台幣），是去年日本漫畫市場總銷售額（根據出版科學研究所統計為7043億日圓，約新台幣1440億元）的12倍。

    按國家區分，印尼6月份的損失金額最高，其次是日本和美國，這三個國家的損失金額佔總損失金額的36%；而在網站語言中，英語佔一半，其次是日語、中文、越南語、西班牙語和俄語。

    ABJ公關部長、集英社編輯部顧問伊藤敦表示，「盜版免費閱讀」的漫畫在全世界造成的損害比想像的還要嚴重，情況十分嚴峻。將會加強宣傳活動，盡一切努力減輕損害，哪怕只是一點點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播