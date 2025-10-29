德國爆禽流感 志工發現近1900隻死鶴

德國爆發禽流感疫情，志工在利納姆發現近1900隻死鶴。（美聯社）

德國首都柏林郊外的利努姆（Linum）是個賞鳥天堂，但禽流感疫情重創候鳥，志工們最近在發現近1900隻死鶴。

《美聯社》報導，德國國家動物衛生機構勒夫勒（Friedrich Loeffler）研究所自9月初後，已記錄30起家禽養殖場禽流感疫情，以及全國各地野生鳥類的病例。迄今為止，德國已撲殺超過50萬隻雞、鴨、鵝和火雞。

雄偉的灰白鶴過去1週因感染禽流感成為關注焦點，目前尚不清楚感染來源。布蘭登堡州環境辦公室專家施內維斯（Norbert Schneeweiss）說，2年前匈牙利的鶴群曾爆發過疫情，但此前這個遷徙路線上的鶴群從未發生過如此嚴重的禽流感疫情。

身穿全身防護服的志工們本週在利努姆附近水域和蘆葦叢中跋涉，將灰白鶴屍體裝進麻袋。截至27日晚間，志工們已收集到1875隻死鶴，預計未來幾天總數將超過2000隻。

施內維斯指出，專家們已在努力降低利努姆對候鳥的吸引力，例如限制水流以縮小棲息地的面積。但他也說，候鳥在中歐的棲息地本來就很少。

施內維斯說，目前利努姆的情況似乎已受到控制，死亡鶴的數量正在減少，其他野生鳥類尚未出現相關症狀。

志工魏因曼（Lara Weinmann）說，收集鶴的屍體是艱苦而令人沮喪的工作，必須說服自己正在為保護鳥類做有益的事情，才能繼續行動。

