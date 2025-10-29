為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德國爆禽流感 志工發現近1900隻死鶴

    2025/10/29 16:43 編譯謝宜哲／綜合報導
    德國爆發禽流感疫情，志工在利納姆發現近1900隻死鶴。（美聯社）

    德國爆發禽流感疫情，志工在利納姆發現近1900隻死鶴。（美聯社）

    德國首都柏林郊外的利努姆（Linum）是個賞鳥天堂，但禽流感疫情重創候鳥，志工們最近在發現近1900隻死鶴。

    《美聯社》報導，德國國家動物衛生機構勒夫勒（Friedrich Loeffler）研究所自9月初後，已記錄30起家禽養殖場禽流感疫情，以及全國各地野生鳥類的病例。迄今為止，德國已撲殺超過50萬隻雞、鴨、鵝和火雞。

    雄偉的灰白鶴過去1週因感染禽流感成為關注焦點，目前尚不清楚感染來源。布蘭登堡州環境辦公室專家施內維斯（Norbert Schneeweiss）說，2年前匈牙利的鶴群曾爆發過疫情，但此前這個遷徙路線上的鶴群從未發生過如此嚴重的禽流感疫情。

    身穿全身防護服的志工們本週在利努姆附近水域和蘆葦叢中跋涉，將灰白鶴屍體裝進麻袋。截至27日晚間，志工們已收集到1875隻死鶴，預計未來幾天總數將超過2000隻。

    施內維斯指出，專家們已在努力降低利努姆對候鳥的吸引力，例如限制水流以縮小棲息地的面積。但他也說，候鳥在中歐的棲息地本來就很少。

    施內維斯說，目前利努姆的情況似乎已受到控制，死亡鶴的數量正在減少，其他野生鳥類尚未出現相關症狀。

    志工魏因曼（Lara Weinmann）說，收集鶴的屍體是艱苦而令人沮喪的工作，必須說服自己正在為保護鳥類做有益的事情，才能繼續行動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播