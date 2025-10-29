川普訪韓獲贈「新羅金冠」 象徵天命與領袖權威

美國總統川普（左）29日在南韓慶州國家博物館，獲贈新羅王朝的金冠複製品，南韓總統李在明向他致賀。（法新社）

在美國總統川普亞洲行的最後一站，南韓29日向這位以偏愛閃亮禮物著稱的美國總統，贈送了一頂巨大的新羅王朝「金冠」複製品。根據《華盛頓郵報》報導，此舉被視為亞洲各國領袖，試圖透過迎合川普個人喜好，來緩和貿易與國防緊張關係的最新外交象徵操作。

在一場於慶州國家博物館精心安排的儀式中，川普凝視著這頂金冠，一名南韓官員向他解釋，它「象徵著天授神權與人間主權之間的聯繫，以及一位領袖強大的領導力與權威。」

南韓總統李在明，也向川普授予了南韓最高民事榮譽「無窮花大勳章」，使其成為首位獲此殊榮的美國總統。川普手持這枚掛在金色項圈上的獎章時說：「這真的很美。我想現在就戴上它。」一名南韓官員表示，這份禮物是「期盼他（川普）能為朝鮮半島帶來和平與繁榮」。

報導指出，這頂金冠，是仿製自曾統治朝鮮半島近千年的新羅王國所出土的王冠。新羅王朝以其對黃金的使用與在絲路上的活躍貿易，而有「黃金王國」之稱。

美抗議「帝王統治」 南韓贈禮極具象徵性

就在川普接受這些鍍金贈禮的不到兩週前，美國各地城市才剛爆發了「不要國王」（No Kings）的示威活動，抗議者指責川普的統治方式宛如君主。

報導稱，川普此行在馬來西亞與日本，都受到了極高的禮遇。南韓政府也為川普鋪上了紅地毯、舉行21響禮砲儀式，軍樂隊更演奏了川普競選集會上最經典的歌曲「YMCA」。然而，在盛情款待的背後，美韓之間在貿易、美軍駐紮費用分攤等議題上，仍存在嚴重分歧。分析認為，南韓此舉既是外交禮遇，也是對川普政府貿易與安全議題的戰略性投資。

身穿傳統服飾的樂手29日在南韓慶州演奏，為美國總統川普與南韓總統李在明在亞太經合會（APEC）峰會場邊的會晤進行表演。（路透）

