以為訂到機票！美國女子到登機口傻眼 竟要先搭2.5小時巴士

美國一名女子原以為自己訂了美國航空的航班，沒想到抵達登機口時迎接她的竟是一輛巴士，示意圖。（美聯社）

美國一名女子原以為自己訂了美國航空的航班，沒想到抵達登機口時迎接她的竟是一輛巴士。她將這場「交通烏龍」拍成TikTok分享，影片觀看次數已逾200萬次，並迅速引起網友熱議，她也提醒旅客訂票時務必仔細查看行程細節。

《紐約郵報》報導，一名女子亞歷克斯（Alex）在TikTok分享，她透過Google Flights訂了經費城轉機的航班，登機證上還印有飛機圖示。然而抵達登機口時，迎接她的竟是一輛巴士。她詢問其他乘客，才驚覺這段航班其實先有大約兩個半小時的巴士接駁，讓她當場傻眼。

請繼續往下閱讀...

亞歷克斯表示，美國航空在官網上有清楚說明此行程首段為巴士，但Google Flights標示則相當隱晦，只在航空公司名稱下方小字標註「bus」，幾乎沒有提醒旅客交通模式不同，讓她誤以為自己訂的是機票。

不過，她回憶，這趟巴士行程出乎意料的舒適，座位寬敞、附充電插座、網路與廁所，並笑稱自己搭的是「陸地航班」。美國航空最後也給她75美元（約新台幣2295元）旅遊積分作為補償。她提醒旅客，透過第三方網站訂票時務必仔細閱讀說明，以免發生類似狀況。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法