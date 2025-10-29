孟加拉前總理政黨被禁參選 哈希納揚言數百萬支持者將杯葛大選

遭罷黜下台的孟加拉前總理哈希納不滿其所領導的政黨無法參加明年大選，揚言該黨數百萬支持者將杯葛選舉。圖為哈希納去年1月宣誓就職。 （法新社檔案照）

去年遭罷黜、目前流亡印度的孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）29日表示，由於其所領導的「人民聯盟黨」（Awami League）被禁止參加明年的全國大選，該黨的數百萬支持者將杯葛此場選舉。

78歲、有孟加拉「鐵娘子」之稱的哈希納告訴路透，既然大選禁止「人民聯盟黨」參選，那無論選後哪個政黨組閣，她都不會返回孟加拉，打算續留印度。執政15年的哈希納去年8月因學生發起反對公務員職缺配額制度的流血抗議後請辭，逃往印度；這是她戲劇性倒台以來首度接受媒體訪問。

請繼續往下閱讀...

哈希納下台後，諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）出任孟加拉臨時政府領導人，並承諾會在明年2月舉行大選。

哈希納說，禁止「人民聯盟黨」參選不僅不公正，而且適得其反；下一屆政府必須要有選舉合法性，「人民聯盟黨」獲得數百萬人之支持，倘若該黨被禁止參選，這些人就不會投票；而1個剝奪數百萬人投票權的政治體制，是無法運作良好的。

孟加拉有超過1.26億名登記選民，「人民聯盟黨」與「孟加拉民族主義黨」（BNP）長期以來主導該國政壇，據信後者將在明年的大選中勝出。「人民聯盟黨」此前已被尤努斯的臨時政府下達活動禁令，今年5月又被孟國選舉委員會暫停登記。

哈希納說，他們不會要求支持者改投其他政黨，並仍希望當局理智以對，讓該黨能參加選舉。

哈希納並未透露她本人或其代表是否與會透過特殊管道與當局商議，以便「人民聯盟黨」能參加明年大選。尤努斯的發言人未立即回應置評要求。

2024年8月5日，反政府示威者攻佔孟加拉總理哈希納的官邸後，爬上屋頂展示孟加拉國旗。（法新社檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法