    首頁 > 國際

    川普稱莫迪是「殺手」 聲稱曾以250％關稅威脅印巴停火

    2025/10/29 15:59 編譯陳成良／綜合報導
    川普形容印度總理莫迪（左）是「外表最和善的傢伙」，但也是個「殺手」（killer）。（美聯社檔案照）

    川普形容印度總理莫迪（左）是「外表最和善的傢伙」，但也是個「殺手」（killer）。（美聯社檔案照）

    《彭博》（Bloomberg）報導，美國總統川普29日在南韓慶州的亞太經合會（APEC）企業領袖會議上表示，他曾以「250％關稅」威脅印度與巴基斯坦，試圖促成兩國早前衝突的解決。川普同時形容印度總理莫迪（Narendra Modi）是「外表最和善的傢伙」，但也是個「殺手」（killer）。

    川普在發言中聲稱，他曾致電莫迪表示：「我們不能跟你達成貿易協議了，你正準備跟巴基斯坦開戰。」報導指出，川普已多次聲稱自己在此事中扮演調解角色，但此說法已引發印度官員不滿，他們始終否認美方曾進行調停。

    川普在演說中描述，他威脅對兩國課徵250%的關稅後，才促使衝突降溫。他接著形容莫迪是「外表最和善的傢伙」，看起來像是「你會希望他當你父親」的人。但川普隨後又說：「但他（莫迪）是個殺手。他硬漢得要命。」川普並引述莫迪當時對他說的話：「不，我們會打！」

    《彭博》指出，儘管川普經常有誇大其詞的傾向，但他此番言論，正值莫迪為其政黨下週即將展開的關鍵地方選舉進行競選活動之際，此發言恐將為其政治對手提供攻擊的彈藥。

    報導稱，這起風波，已損害了先前莫迪與川普之間的緊密關係。印度一直未能說服川普降低對其出口商品加徵的50%關稅，該關稅與印度購買俄羅斯石油有關。

