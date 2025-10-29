加薩死者數上升到至少50人 民眾擔憂戰爭捲土重來

加薩民防機構29日指出，以色列空襲導致加薩走廊至少50人死亡。（路透）

以色列指控哈瑪斯在加薩走廊向以軍開火，並向加薩展開空襲。美國總統川普今（29）日稱，「沒有事情」（nothing）能夠影響加薩停火協議。但在川普說出此話的數小時後，加薩民防機構指出死者數上升，稱以色列空襲導致加薩走廊至少50人死亡。加薩民眾深深擔憂，戰爭將再次發生。

根據法新社報導，川普29日在空軍一號上表示，任何事情都無法動搖加薩停火協議，但他也說，若以色列士兵被殺，以色列應該予以反擊。

川普強調停火協議有效性的數小時後，加薩民防機構表示至少50人亡於以色列攻勢。死者中有22名兒童、婦女和老人，另有約200人受傷。民防機構補充，以色列連夜對加薩發動數十次攻擊。

加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmoud Bassal ）形容加薩局勢「災難性且令人恐懼」，斥責以色列的空襲是「公然違反停火協議」。

加薩走廊的希法（Al-Shifa）醫院表示，其中1次襲擊擊中其後院。阿瓦達（Al-Awda）醫院指出，已接收多具遺體，其中包括4名在加薩中部努塞拉特（Nuseirat）難民營爆炸事件中喪生的兒童。

位於加薩的60歲民眾艾哈邁德（Abdul-Hayy al-Hajj Ahmed）聲稱，他擔心戰爭將再次爆發。他說「我們只想休息。但我相信戰爭還會捲土重來。」

