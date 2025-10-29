空中攔截！老鼠獵食新招 直擊「獵捕飛行中蝙蝠」驚悚瞬間

研究團隊首度拍下驚人畫面：一隻褐鼠以後腿站立，直接從半空中攔截並捕食飛行中的蝙蝠。（圖翻攝自《全球生態與保育》期刊）

研究人員首度觀察到老鼠會從空中捕食蝙蝠。在德國漢堡附近一處洞穴外的岩壁上，這些充滿冒險精神的獵食者，被記錄到在夜色中直接攔截並攫取牠們的蝙蝠點心。這是一項令人印象深刻的技巧，這些老鼠是在近乎眼盲的黑暗中完成獵殺，這種侵略性行為可能對當地原生的蝙蝠族群構成重大威脅。

根據科學網站《IFLScience》報導，研究團隊利用紅外線攝影機，在兩個蝙蝠用以過夜取暖的洞穴外進行觀察，並記錄下入侵的褐鼠（Rattus norvegicus）與試圖進出洞穴的鼠耳蝠屬（Myotis）蝙蝠之間發生的情況。

攝影機在其中一個洞穴外，共記錄到30次捕食嘗試，以及13次褐鼠成功殺死蝙蝠的事件。研究團隊指出，老鼠主要使用兩種狩獵技巧：捕捉停棲的蝙蝠，以及前所未見的「空中獵捕」。

研究作者在論文中解釋：「我們頻繁觀察到老鼠在洞穴入口的平台巡邏。牠們會用後腿站立，以尾巴保持平衡，並舉起前肢來攔截飛行的蝙蝠。」論文寫道：「我們記錄到，有數個個體在半空中抓住了蝙蝠，再一口咬死，然後拖走。」這是此類行為首次被記錄下來。

此一行為是在近乎全黑的環境下被記錄到的，這意味著老鼠狩獵時幾乎是眼盲的。研究團隊認為，牠們並非依靠視覺，而是依賴透過觸鬚感受到的氣流，或是其他的觸覺線索。

全球入侵物種的威脅 已衝擊原生族群

在另一處洞穴，雖然沒有直接目擊到獵捕事件，但熱感應攝影機也多次在入口縫隙周圍看到老鼠，且在附近的岩縫中發現了蝙蝠的屍骸。

老鼠是全球分布最廣的入侵動物之一，許多物種已對各地原生生物造成大規模的族群衰退，在島嶼上尤其嚴重。影片證實了老鼠會主動獵食蝙蝠，而另一地點的屍骸證據更表明，這種情況可能不只發生在一處。

研究團隊認為，老鼠捕食蝙蝠的數量，可能足以嚴重危害其族群水平，保育措施應著重於保護原生物種。該論文發表於《全球生態與保育》期刊。

