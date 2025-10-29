為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美日同盟劍指中國！五角大廈：嚇阻中國侵略至關重要

    2025/10/29 14:15 編譯陳成良／綜合報導
    美國國防部長赫格塞斯（左）29日在東京會晤日本防衛大臣小泉進次郎（右）。（路透）

    美國國防部赫格塞斯 （Pete Hegseth）29日表示，美日同盟對於「嚇阻中國的軍事侵略至關重要」。與此同時，日本防衛大臣小泉進次郎也當面證實，將提前達成國防支出佔國內生產毛額（GDP）2 %的目標。

    法新社指出，此番言論正值美國總統川普與日本新任首相高市早苗28日舉行首次面對面會晤之後，安全議題是當時主要討論主題。法新社並指出，長期奉行和平主義的日本，正採取更為強健的軍事姿態。

    赫格塞斯在與小泉進次郎會晤時表示：「為了應對區域突發事件，並與日本並肩維護我們國家的安全，我們期待繼續強化我們的同盟關係。」

    日本防衛費提前達標GDP佔比將達2 %

    高市早苗上週曾表示，她的政府將在本財政年度達成國防支出佔 GDP 2 %的目標，比原定計畫提前2年。小泉29日在東京向赫格塞斯證實：「我們將採取措施，在本財政年度內，比原定計畫更早達到 GDP 2 %的水準。」

    法新社報導，美國目前約有6萬名軍事人員駐紮日本。華府希望東京投入更多，可能達到與北約 （NATO） 成員國今年6月承諾的GDP 5%標準。

    小泉也表示：「鑑於日本周邊地區的飛彈能力已顯著增強，我認為持續強化飛彈防禦能力至關重要。」

    28 日，高市早苗在東京近郊的美國海軍「華盛頓號」航空母艦上，與川普一同向數百名水兵表示，她「致力於從根本上強化」日本的防衛能力，並指出日本正面臨「前所未有的安全威脅」。

