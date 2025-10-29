川習會前釋善意？ 川普首度透露：願以「芬太尼換關稅」

美國總統川普29日於南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）執行長峰會上發表演說。（美聯社）

在與中國國家主席習近平的關鍵會晤登場前夕，美國總統川普29日釋出高度樂觀的訊息，不僅預期會談將「非常棒」，更透露他預期將以降低關稅，換取北京在打擊芬太尼問題上的合作。

根據法新社報導，川普是在飛往南韓的「空軍一號」專機上，向隨行記者發表上述談話。他表示：「我認為我們將與中國的習近平主席舉行一場很棒的會晤，許多問題都將被解決。」他補充說，美中雙方並非毫無準備就進入會談。

川普具體透露，他預期將降低對中國商品加徵的關稅，以換取北京承諾遏制芬太尼（fentanyl）前體化學品的出口。美中雙方談判代表皆已證實，一項「框架協議」已經達成，正等待兩國領導人最終敲定。

然而，國際危機組織（International Crisis Group, ICG）的分析師楊念祖認為，雙方期望似乎存在「落差」。他分析，美國「渴望達成任何可被川普宣稱為勝利的貿易協議」，而中國則更專注於「建立更多互信、管控長期分歧」。

輕描淡寫北韓與台灣議題

就在川普抵達前數小時，北韓才剛宣布試射了海對地巡弋飛彈，但川普對此不以為意。他向記者表示，他專注於與習近平的會晤，並補充說：「我們之後會在某個時間點與北韓接觸。」

對於此行最敏感的台灣議題，川普則表示，他「不確定是否會與習近平討論此事」。川普此行也將與南韓總統李在明舉行峰會，但雙方在貿易談判上仍陷入僵局。

