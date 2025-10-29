川普與高市早苗再確認台海和平穩定 龐皮歐：維持台灣自由獨立至關重要

美國前國務卿龐皮歐。（彭博）

美國川普總統亞洲行，與日本首相高市早苗會談，將進一步強化美日同盟，高市除強調要建立同盟的新黃金時代，也表示雙方再次確認台灣海峽和平與穩定的重要性。曾於川普第一任總統任內擔任美國國務卿的龐皮歐，透過臉書等社群平台表示，川普總統的決定性政策，正在全球重建美國的威懾力量；但像中國這樣的敵對者，仍會繼續尋找方法來測試我們的決心。

龐皮歐強調，美國維持百分之百承諾，致力於維護台灣自由與獨立，是至關重要的。

龐皮歐臉書並貼他在八月發表的「自由獨立的台灣對美國安全至關重要」專文。該文指出，台灣利益與美國利益高度相符，在台灣議題上刻意模糊，只會助長北京的侵略姿態。他並進一步強調，華府需要全面的對台策略，包括逐步實現全面外交承認，而現在正是實現戰略清晰的時候；「引來侵略的並不是強硬，而是軟弱」。

龐皮歐在該文說，他擔任國務卿期間，協助推動美國對中政策的革命性轉變，其中一部分就是在最大程度上將美台關係從美中關係架構中脫離。離開公職後，他2022年首度公開訪台，呼籲美國正式承認台灣從未是中華人民共和國的一部分，台灣是「自由且獨立的國家」。

