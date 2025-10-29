英23歲女獄警熱戀男囚！祈禱室裡偷情 牢房藏挑逗照

英國1名女獄警戴爾被控在獄中與2名服刑男囚發生關係。（圖擷取自X帳號@WinstonAlfred8x）

英國法院近日審理一樁獄警涉瀆職案件，23歲的女獄警戴爾（Isabelle Dale）被控在任職期間與2名服刑囚犯發生性關係，她甚至協助情人走私毒品。警方還在她的車上發現據稱是囚犯送她的訂婚戒指。

綜合媒體報導，戴爾自2021年開始擔任獄警。她被控在薩里郡（Surrey）的科丁利監獄（HMP Coldingley）與1名叫沙里夫（Shahid Sharif）的囚犯發生性關係。

檢方指出，2022年7月19日，戴爾被拍到與沙里夫一起進入監獄的祈禱室，他們在裡面待了4分鐘，期間有2名囚犯在門外放哨。祈禱室內沒有攝影機，但2人出來後都在整理衣服。

警方逮捕戴爾後，在她的手機裡發現沙里夫傳的訊息，內容包括稱讚她的生殖器，以及「今天一起的感覺真不錯」等字句。

這段關係從2021年9月1日持續到2022年12月31日。當時沙里夫正服12年刑期的第3年，事件曝光後，沙里夫被轉移到肯特郡（Kent）的斯威爾塞德監獄（HMP Swaleside）繼續服刑。期間戴爾曾3次前往探視沙里夫，同時與沙里夫及其他同夥共謀，企圖將摻有大麻的信封偷運進該監獄。

檢察官透露，警方搜查了沙里夫的牢房，發現大量情書及戴爾寄出的挑逗性照片。除了沙里夫，戴爾還被指控與另1名囚犯發生過關係。

戴爾出庭時否認2項「公職人員瀆職罪」及「共謀將A類違禁物品走私入獄」的指控。該案審訊於27日開始，預計持續2週。

