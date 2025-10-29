圖輯》高市魅力無法擋！川普：任何妳想要的都給

登上「華盛頓號」航空母艦後，川普、高市兩人在美軍印太司令帕帕羅上將（右）的陪同下，輕鬆交談。川普在隨後的演說中，稱他與高市已成為「非常親近的朋友」。（法新社）

美國總統川普的亞洲行抵達東京，外界原預期將聚焦於棘手的貿易與國防議題，然而，此行最大的亮點，卻是他與剛上任的日本首位女首相高市早苗之間，迅速建立起的一段「輕鬆的融洽關係」。從一個讓川普印象深刻的「有力握手」開始，兩人之間的互動充滿了超越外交辭令的個人色彩，彷彿重現了川普與其已故摯友、日本前首相安倍晉三之間的化學反應。

根據《彭博》報導，川普在會談中直接對高市表示：「任何妳想要的、任何妳需要的幫忙，我們都會在那裡。」這張形同「空白支票」的強力背書，為高市的外交初登場，送上了最貴重的大禮。面對川普的熱情，高市也積極回應。她宣布，為慶祝美國建國250週年，日本明年將向美國贈送250棵櫻花樹，

在東京赤坂宮的首次會晤中，川普便對日本首位女首相高市早苗的「非常有力道的握手」印象深刻，為兩人的會晤定下不尋常的個人基調。（路透）

儘管在貿易議題上未有重大突破，但在雙邊擴大會議上，兩人展現了高度的互動默契。川普盛讚美日同盟達到「最強健的程度」，高市則對川普的「活力外交」表示欽佩。（彭博）

結束在赤坂宮的會談後，川普與高市早苗並肩走上華麗的階梯。兩人輕鬆的姿態，預示著接下來的行程將從嚴肅的國是訪問，轉向更具個人情誼的互動。（路透）

登上「華盛頓號」航空母艦後，兩人在美軍印太司令帕帕羅上將（右）的陪同下，輕鬆交談。川普在隨後的演說中，稱他與高市已成為「非常親近的朋友」。（法新社）

在對數千名美軍官兵的演說中，川普盛讚高市早苗是「贏家」。《紐約時報》報導，當川普重述她當選的歷史意義時，高市興奮地揮舞拳頭回應，將現場氣氛推向高潮，也為這段迅速升溫的領袖友誼，留下了最具代表性的一幕。（路透）

