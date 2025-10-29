為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    曼谷飯店竄火狂燒！房客慌逃陽台畫面曝 53歲爸失足墜樓亡

    2025/10/29 13:48 即時新聞／綜合報導
    泰國曼谷一間飯店發生火警，住客躲在陽台邊緣等待救援，一名男子不慎從7樓墜落。（本報合成，擷取自泰國消防局臉書）

    泰國曼谷挽那區（Bangna）一間飯店25日中午驚傳火警，現場濃煙密布、火舌竄出，多名房客急忙逃生，場面一度混亂。其中一名父親為了帶妻女逃命，卻不慎從7樓陽台墜落身亡，妻女獲救後情緒崩潰，悲痛場面令人鼻酸。

    綜合泰媒報導，事發於中午12時15分，地點位於烏棟素17巷的一棟十層樓飯店。警方與消防局接獲通報後，立刻派出5輛消防車趕往現場搶救。大火從7樓多間客房竄出，火勢猛烈並迅速蔓延，7樓以上的房客一度受困，紛紛跑到陽台求救。

    消防隊畫面顯示，數名房客坐在陽台邊緣等待救援，情況相當危急。53歲泰國男子阿提（音譯）與妻女住在718、719號房，當時一家人被濃煙包圍，阿提試圖從陽台逃生卻不慎墜落地面，送醫後仍傷重不治；其妻女雖幸運脫困，但在現場痛哭失聲。

    消防隊歷經約1小時撲滅火勢，成功疏散數十名受困房客。共有4人吸入濃煙，包括48歲女子、22歲女子、47歲男子及一名42歲緬甸籍男子，所幸皆無生命危險。

    初步調查指出，起火點疑似位於704或716號房，火勢因內部裝潢與空調管線迅速擴散，導致4間客房幾乎全毀。警方目前已封鎖現場，待鑑識人員排煙與降溫後再進入調查確切起火原因。

