快煮壺煮熱飲、泡麵好方便？ 日飯店發影片說NO︰會壞掉

飯店提醒，千萬別把快煮壺拿來煮熱飲或泡泡麵，雖然很方便，但容易故障；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

飯店客房內有各種設施，目的是讓客人入住舒適，然而這個方便可不能當成隨便，造成飯店清潔人員的不便。日本大阪市的「Hotel B Suites」在官方TikTok上發影片提醒，千萬別把快煮壺拿來煮熱飲或泡泡麵，雖然很方便，但容易故障。

日媒「Hint-Point」報導，在影片中，客人異想天開「如果把泡麵放進快煮壺中不用洗，豈不是完美？」飯店工作人員立刻制止說「不可以」，並解釋「這樣會把快煮壺用壞，而且這種使用方式是錯誤的」。

請繼續往下閱讀...

飯店工作人員強調，請不要像在家裡用鍋煮泡麵那樣，直接用快煮壺煮泡麵，也再次提醒快煮壺的正確用途是「用來燒熱水」，如果直接用快煮壺料理，食材和調味料會附著在壺內，導致壺故障，況且若殘留油漬，還會影響衛生無法使用，不僅給飯店帶來不便，也會給下一位使用者帶來困擾。

留言區有網友驚呼「沒想到能這樣使用」，也有網友說「聽說有人拿快煮壺來煮襪子」，甚至有因為工作關係需要經常住飯店的網友提到，他完全不敢用飯店提供的快煮壺和玻璃杯。

