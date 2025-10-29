川普：台灣就是台灣 不確定是否與習近平談論此事

美國總統川普（左）29日飛抵南韓釜山金海國際機場，展開其亞洲行的最後一站，南韓方面派出官員與儀隊迎接。（美聯社）

美國總統川普29日抵達南韓，展開其亞洲行的最後一站。在飛往南韓的「空軍一號」專機上，他就即將登場的「川習會」中是否會討論台灣議題向記者表示，他不確定是否會與中國國家主席習近平談及此事，並接著說：「沒什麼好問的，台灣就是台灣。」（Taiwan is Taiwan）。

根據法新社報導，川普在專機上說：「我不知道我們甚至會不會談到台灣。我不確定。他（習近平）可能會想問。但沒什麼好問的。台灣就是台灣。」

路透的報導則指出，自一月上任以來，川普在尋求與北京達成貿易協議的同時，其對台立場一直在搖擺。報導稱，川普曾表示習近平告訴他，在他總統任內不會入侵台灣，但川普至今尚未批准任何新的對台軍售案。台灣外交部長林佳龍週二則表示，他不擔心川普會在本週與習近平的會晤中「拋棄」台灣。

聚焦美中貿易協議 稱與習近平關係良好

就在川普抵達前數小時，北韓才剛試射1枚可搭載核彈頭的巡弋飛彈，但川普對此不以為意，並向記者表示，他專注於與世界第二大經濟體領導人的會晤。

川普說：「與中國的關係非常好。所以我認為我們將為我們的國家，乃至全世界，取得一個非常好的結果。」他補充說，他預期將降低對中國商品的關稅，以換取北京承諾遏制芬太尼（fentanyl）前體化學品的出口。

川普此行除了將與習近平會面，也將與南韓總統李在明舉行峰會，但雙方都淡化了在貿易談判上取得突破的可能性。美韓雖在8月達成協議，以南韓對美投資3500億美元換取避免關稅，但後續談判陷入僵局。

