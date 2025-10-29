「颶風獵人」飛入全球最強風暴風眼！ 梅麗莎核心驚人影像曝

「梅麗莎」巨大的旋轉雲牆高聳，這種彷彿身處體育場內的情形，被稱為「體育場效應」。（圖擷取自社群媒體「X」）

五級颶風「梅麗莎」（Melissa）是今年目前為止全球最強風暴，也成為侵襲牙買加最強颶風，有「颶風獵人」之稱的美國空軍第53氣象偵察中隊飛入「梅麗莎」風眼，曝最強風暴核心的驚人影像。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，美國空軍第53氣象偵察中隊27日飛入「梅麗莎」風眼，起初飛機在眼牆中飛行時，四周白茫茫一片，在突破眼牆後，如然異常平靜，上空呈現一片藍天，一旁巨大的旋轉雲牆高聳，這種彷彿身處體育場內的情形，被稱為「體育場效應」（stadium effect）。

「梅麗莎」以五級颶風強度登陸牙買加，預計牙買加將有多達150萬人直接受到風暴的影響。「梅麗莎」登陸後略為減弱，在當地時間28日以四級颶風的強度襲擊古巴，古巴當局急撤50萬人。

A thread of videos from today’s flight into Hurricane Melissa



In this first one we are entering from the southeast just after sunrise and the bright arc on the far northwest eye wall is the light just beginning to make it over the top from behind us. pic.twitter.com/qGdpp7lbCN — Tropical Cowboy of Danger （@FlynonymousWX） October 27, 2025

