    「颶風獵人」飛入全球最強風暴風眼！ 梅麗莎核心驚人影像曝

    2025/10/29 11:01 即時新聞／綜合報導
    「梅麗莎」巨大的旋轉雲牆高聳，這種彷彿身處體育場內的情形，被稱為「體育場效應」。（圖擷取自社群媒體「X」）

    「梅麗莎」巨大的旋轉雲牆高聳，這種彷彿身處體育場內的情形，被稱為「體育場效應」。（圖擷取自社群媒體「X」）

    五級颶風「梅麗莎」（Melissa）是今年目前為止全球最強風暴，也成為侵襲牙買加最強颶風，有「颶風獵人」之稱的美國空軍第53氣象偵察中隊飛入「梅麗莎」風眼，曝最強風暴核心的驚人影像。

    《生活科學》（LiveScience）網站報導，美國空軍第53氣象偵察中隊27日飛入「梅麗莎」風眼，起初飛機在眼牆中飛行時，四周白茫茫一片，在突破眼牆後，如然異常平靜，上空呈現一片藍天，一旁巨大的旋轉雲牆高聳，這種彷彿身處體育場內的情形，被稱為「體育場效應」（stadium effect）。

    「梅麗莎」以五級颶風強度登陸牙買加，預計牙買加將有多達150萬人直接受到風暴的影響。「梅麗莎」登陸後略為減弱，在當地時間28日以四級颶風的強度襲擊古巴，古巴當局急撤50萬人。

    熱門推播