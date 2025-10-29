美國實驗猴逃亡被指具攻擊性 恐帶有多種病毒

美國密西西比州一輛載有標記「具攻擊性」猴群的卡車，28日在州際公路上翻覆。（擷取自臉書帳號Jasper County Sheriff's Department, Mississippi）

美國密西西比州（Mississippi）昨天（28日）發生一起嚴重交通意外，一輛運載猴子的卡車在州際公路側翻，猴子趁機逃走。當地警方稍早發聲明警告這批猴子「具攻擊性」，稱除了其中一隻，所有逃脫猴子「已被射殺」，但稍晚又說尚不清楚卡車上原本有多少猴子。另外，猴子身上是否帶有病毒，各方說法不一。

綜合美媒報導，這輛卡車運載的是恆河猴（Rhesus monkeys），牠們體重通常約16磅（約7.7公斤），是全球醫學研究中最常被使用的動物之一。牠們原本被飼養在路易斯安那州（Louisiana）的杜蘭大學（Tulane University）國家生物醫學研究中心，該中心經常向科學研究機構提供靈長類動物。不過，目前尚不清楚是誰負責運送這些猴子，以及牠們的目的地。

賈斯珀縣警長辦公室（Jasper County Sheriff’s Office）起初在臉書發布聲明，稱這批猴子不僅對人類具有攻擊性，還攜帶C肝、皰疹以及新冠病毒。但杜蘭大學隨後表示，這些猴子「不具傳染性」。警長辦公室則回稱，卡車司機告訴執法人員，這些猴子很危險，處理時需穿戴個人防護裝備。

杜蘭大學表示正與執法部門合作，密西西比州野生動植物與漁業局的官員也在現場。

