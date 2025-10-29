柯克遭槍殺1個月！ 幼女經過據點「 1句話」惹哭網友

柯克的遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）近日在社群平台PO出，他們的女兒在經過NGO美國轉折點據點時脫口而出「我看到爸爸了。」讓許多網友看到後都心碎了。（圖擷取自 IG）

NGO美國轉折點創始人、知名右翼倡議家查理．柯克（Charlie Kirk）9月10日在大學校園演講時遭暗殺身亡。而柯克的遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）近日在社群平台PO出，他們的女兒在經過NGO美國轉折點據點時脫口而出「我看到爸爸了。」讓許多網友看到後都心碎了。

美國總統川普重要盟友、心腹柯克（Charlie Kirk）9月10日在大學校園演講時脖子被槍擊中，經搶救後不治，得年31歲，嫌犯羅賓森（Tyler Robinson）仍拒絕認罪，他近日還向法官提出要求，希望在開庭時能脫去囚服以及手銬，改穿便服。

請繼續往下閱讀...

艾瑞卡10月28日在社群軟體Instagram貼出影片，可以看到女兒在經過「美國轉捩點」據點時說「我看到爸爸了。」艾瑞卡在貼文中表示「當女兒見證你（柯克）所建立與持續建構的一切時，她說出了你的名字，這證明愛永遠不會消逝。」

網友看到貼文後紛紛留言「美麗的女孩，我們會為你們持續祈禱」、「她的聲音充滿對父親的滿滿驕傲」、「這是多麼令人心碎的美麗一幕」、「看到這麼美麗小女孩的這一幕，我心都碎了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法