川普「真實社群」變賭場！ 宣布開放用戶下注政治、體育

美國總統川普創辦的社群平台「真實社群」，宣布將開放用戶對選舉、體育賽事等真實世界事件下注，以利用日益普及的博弈形式獲利。（法新社資料照）

美國總統川普創辦的社群媒體網路「真實社群」（Truth Social）28日宣布，將允許用戶使用該平台，對真實世界事件的結果進行下注。

根據《法新社》報導，川普媒體與科技集團（TMTG）正試圖利用一種日益普及的博弈形式獲利。這種模式通常透過手機應用程式，讓用戶對政治、經濟、體育及娛樂等各類議題進行下注。

請繼續往下閱讀...

「真實社群」將透過與加密貨幣平台Crypto.com的合作，新增此一下注功能。根據一份聲明，用戶將可對「選舉、利率與通膨率變化、黃金與原油等商品價格」，或是「所有主要體育聯盟」的賽事進行投注。

報導指出，美國聯邦當局並不將所謂的「預測市場」（prediction markets）視為嚴格意義上的賭博，因此它們是由美國商品期貨交易委員會（CFTC）進行監管，而非像樂透或賭場那樣，由各州的博弈主管機關管理。

要完成下注，用戶需購買一份金融產品的「合約」，如果事件發生，無論是某位候選人當選，或是某支球隊獲勝，該合約便會產生利潤。這個新興領域被認為極具潛力，本月稍早，紐約證券交易所的營運商「洲際交易所集團」，才宣布對最知名的平台之一Polymarket，進行一筆20億美元的投資。

母公司上半年虧15.8億 盼闢財源引擔憂

預測市場的應用程式在年輕族群中尤其受歡迎，這也讓外界對於可能引發成癮與財務損失風險的擔憂。

TMTG集團近年已推出數個項目，包括與加密貨幣相關的金融產品和一個影音串流平台，但根據美國證券交易委員會（SEC）公布的文件，該集團在2025年上半年，營收僅170萬美元（約5200萬台幣）。

與此同時，該集團的淨虧損卻高達5170萬美元（約15.8億台幣）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法