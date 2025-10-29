為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    《外交事務》文章倡「台海休戰」籲川習互換保證以降低風險

    2025/10/29 10:21 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普（左）與中國國家主席習近平2017年會晤的資料照。《外交事務》期刊刊文建議，兩人應在即將舉行的會晤中，就台灣議題互換關鍵保證，以緩和當前緊張局勢。（彭博）

    重量級國際關係期刊《外交事務》（Foreign Affairs）28日刊出專文，主張台海戰爭風險已達「驚人高度」，並向即將會晤的美國總統川普與中國國家主席習近平提出一項「台海休戰」倡議，呼籲雙方應啟動談判，透過互換關鍵保證來降低戰爭風險。該文作者為美國智庫「卡內基國際和平基金會」資深研究員韋特海姆（Stephen Wertheim），是美國外交政策史學家，常就美國大戰略議題發表評論。

    文章首先分析風險升高的原因：中國方面，已將台海軍事化，模擬封鎖並頻繁跨越中線；台灣方面，文章指出，在賴清德總統領導下，以新的方式強調主權；而美國則日益單邊支持台灣，削弱了過去與北京的默契。作者認為，單靠軍事嚇阻並無法恢復台海穩定，若無外交保證，反易被北京解讀為敵意。

    作者建議美方承諾「將不支持」台獨

    該文建議，華府應提出幾項關鍵聲明。首先，應申明美國「現在不、未來也將不支持」（does not and will not support）台灣獨立。文章指出，加入「將不」此一未來式承諾，是過去表述中沒有的新元素，旨在防止台灣走向法理獨立。

    其次，文章主張美國應提出第二項保證：歡迎任何和平解決兩岸分歧的方案，並首次在正式聲明中，將「和平統一」明確列為可接受的結果之一（前提是和平且為雙方人民接受）。

    交換北京承諾無統一時間表 降低軍事脅迫

    作為回報，作者寫道，北京也應做出同等重要的承諾。中國應公開聲明「沒有實現與台灣統一的最後期限」，並將盡一切努力以和平方式追求統一。文章稱，此舉可作為北京承諾和平方式的具體表現。

    與此同時，中國應同意減少在台灣周邊的軍事活動，將台海中線恢復為默契的緩衝區，並停止大規模的圍台軍演。

    文章最後總結道，若外交保證成功引導了相互克制，且2027年安然度過，那麼西太平洋地區新的穩定才可能形成

