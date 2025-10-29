為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    3人只點2份部隊鍋被白眼！ 南韓餐桌淺規則曝：菜單上沒寫也得遵守

    2025/10/29 10:39 即時新聞／綜合報導
    南韓餐廳示意圖。（彭博）

    在禮儀與規矩被視為日常文化一部分的南韓，外國遊客若不熟悉當地習慣，常常會在餐桌上鬧出小插曲。旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」就分享親身經驗，提醒大家在南韓餐廳用餐時，務必要遵守「一人一餐」的不成文規矩，否則可能會引來店家不悅。

    「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書發文指出，初到南韓時曾與朋友三人同行，到餐廳吃部隊鍋，因為都不太餓只點了兩份餐，結果店家皺眉回道：「那你們就坐兩個人吧。」讓他們當場愣住，只好又補點一份。事後才知道，在南韓，除非是幼童，每位客人都必須各自點一道餐點，即便菜單上沒明文標示，也是店家默認的潛規則。

    「不奇而遇 Steven & Sia」進一步解釋，這項習慣其實源自南韓的「共食文化」，每人點一道主食，再共同分享小菜、湯鍋與燒酒，這樣才被視為一頓完整的韓式用餐。若只想「小嚐幾口」或想省下一份，在韓國人眼裡就像是不願真心參與這場飯局。

    「不奇而遇 Steven & Sia」也提到，多數南韓餐廳都會主動提供冰水與多盤小菜，即使客人沒點什麼，也等於佔用了餐廳的成本。換作自己是老闆，也難免會感到不高興。他強調：「其實韓國人不是真的脾氣差，只是他們很在意規矩。你尊重他，他自然也會尊重你。這就是韓國的日常，不會寫在牆上的餐桌默契。」

