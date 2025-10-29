為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    策反總統座機駕駛！美特工利誘委國飛官 圖謀逮捕馬杜羅

    2025/10/29 09:05 編譯陳成良／綜合報導
    委內瑞拉總統馬杜羅（左）與其專機首席飛行員維列加斯將軍。此影像擷取自馬杜羅於2023年12月發布的影片。（美聯社）

    委內瑞拉總統馬杜羅（左）與其專機首席飛行員維列加斯將軍。此影像擷取自馬杜羅於2023年12月發布的影片。（美聯社）

    美聯社29日獨家揭露一樁宛如冷戰諜報驚悚片的秘密行動，美國一名聯邦特工曾向委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的專機首席飛行員提出大膽請求：只要他秘密地將總統座機轉向，飛往能讓美國當局逮捕這位強人的地方，他就能成為鉅富。

    該調查指出，這起最終未能成功的密謀，始於2024年4月。當時一名線人向美國駐多明尼加大使館通報，馬杜羅的兩架專機正在當地維修。時任美國國土安全部資深特工羅培茲（Edwin Lopez）在得知委內瑞拉將派飛行員取回飛機後，一個大膽的策反計畫於焉成形。

    美聯社引述知情官員的說法，重現了這場關鍵密會。在多明尼加一座機場的機棚內，羅培茲與同事單獨約談了馬杜羅的首席飛行員、空軍將領維列加斯（Bitner Villegas）。報導稱，在確認其身份後，羅培茲提出了交易：只要維列加斯秘密地將馬杜羅送入美國手中，他就能致富。維列加斯當時並未承諾，但在離開前，他給了羅培茲自己的手機號碼。

    策反後續觸礁 5000萬美元賞金誘惑失敗

    報導接著詳述，在接下來的16個月裡，即便羅培茲已退休，他仍持續透過加密訊息與維列加斯聯繫，但始終沒有進展。今年8月，美國政府將逮捕馬杜羅的懸賞金提高至5000萬美元（約15.3億台幣），羅培茲立刻將此消息傳給維列加斯，但未獲回應。

    功敗垂成轉打心理戰 公開密會照施壓

    在意識到策反無望後，報導揭露，羅培茲與反馬杜羅運動人士決定採取最後一步：動搖馬杜羅對其親信的信任。9月19日，一名前共和黨政府的國安官員，在社群平台X上發布了一張維列加斯與羅培茲的密會照（照片中羅培茲被裁掉）。這篇貼文在委內瑞拉引發軒然大波。消失數日後，維列加斯現身於官媒電視節目上，沉默地舉起拳頭，宣示其效忠。

    美國國土安全部與國務院均拒絕置評，委內瑞拉政府也未回應。美聯社指出，這起行動最終以失敗收場，但凸顯美國多年來試圖推翻馬杜羅政權的祕密操作。

