為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    巴西大規模掃蕩里約黑幫 60幫派份子被擊斃、逾80人被捕

    2025/10/29 08:37 即時新聞／綜合報導
    巴西警方28日投入2500名警力，鎖定里約熱內盧當地黑幫發動大規模掃蕩行動，約有60名幫派份子被擊斃。（法新社）

    巴西警方28日投入2500名警力，鎖定里約熱內盧當地黑幫發動大規模掃蕩行動，約有60名幫派份子被擊斃。（法新社）

    巴西警方28日投入2500名警力，鎖定里約熱內盧（Rio de Janeiro）當地黑幫發動大規模掃蕩行動，里約州州長卡斯特羅（Claudio Castro）指出，在28日的行動中，約有60名幫派份子被擊斃、81人遭逮捕，並繳獲大量毒品。

    綜合外媒報導，巴西警方表示，名為「紅色指揮部」（Comando Vermelho）的幫派是此次的主要打擊目標之一，根據地處於阿萊芒（Alemão）和彭哈（Penha）這兩處貧民窟。警方在此次行動中出動直升機與裝甲車，在2500名警力突襲後，雙方爆發激烈衝突，「紅色指揮部」以槍擊、焚燒路障等方式還擊。

    州長卡斯特羅指出，在28日的行動中，約有60名幫派份子被擊斃、81人遭逮捕，並繳獲75支步槍及超過200公斤的毒品。在行動過程中，也有多位員警殉職，不過巴西警方尚未公布殉職員警人數；傷者則是多達數十人，其中不乏被捲入雙方交火的平民。

    卡斯特羅強調：「我們想要什麼？一個沒有犯罪的里約熱內盧，一個沒有犯罪的巴西。我們不會退縮，因為我們相信，公共安全做得越好，你和你的家人就會越自由。」

    警方逮捕大批幫派份子。（路透）

    警方逮捕大批幫派份子。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播