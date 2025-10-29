巴西大規模掃蕩里約黑幫 60幫派份子被擊斃、逾80人被捕

巴西警方28日投入2500名警力，鎖定里約熱內盧當地黑幫發動大規模掃蕩行動，約有60名幫派份子被擊斃。（法新社）

巴西警方28日投入2500名警力，鎖定里約熱內盧（Rio de Janeiro）當地黑幫發動大規模掃蕩行動，里約州州長卡斯特羅（Claudio Castro）指出，在28日的行動中，約有60名幫派份子被擊斃、81人遭逮捕，並繳獲大量毒品。

綜合外媒報導，巴西警方表示，名為「紅色指揮部」（Comando Vermelho）的幫派是此次的主要打擊目標之一，根據地處於阿萊芒（Alemão）和彭哈（Penha）這兩處貧民窟。警方在此次行動中出動直升機與裝甲車，在2500名警力突襲後，雙方爆發激烈衝突，「紅色指揮部」以槍擊、焚燒路障等方式還擊。

請繼續往下閱讀...

州長卡斯特羅指出，在28日的行動中，約有60名幫派份子被擊斃、81人遭逮捕，並繳獲75支步槍及超過200公斤的毒品。在行動過程中，也有多位員警殉職，不過巴西警方尚未公布殉職員警人數；傷者則是多達數十人，其中不乏被捲入雙方交火的平民。

卡斯特羅強調：「我們想要什麼？一個沒有犯罪的里約熱內盧，一個沒有犯罪的巴西。我們不會退縮，因為我們相信，公共安全做得越好，你和你的家人就會越自由。」

警方逮捕大批幫派份子。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法