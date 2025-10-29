為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    戰火再起！以色列總理下令對加薩「強力打擊」 美斡旋面臨新考驗

    2025/10/29 06:09 國際新聞中心／綜合報導
    埃及派出專家團隊與重型設備，在加薩走廊協助尋找剩餘以色列人質遺體。（美聯社）

    埃及派出專家團隊與重型設備，在加薩走廊協助尋找剩餘以色列人質遺體。（美聯社）

    在以色列指控巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊南部向以軍開火後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）28日表示，他已下令軍方立即對加薩展開「強力打擊」，美國斡旋的停火協議再次面臨新的考驗。

    在此之前，緊張情勢已經升高，因為以色列指稱哈瑪斯歸還的人質遺骸，屬於近2年前1名在戰爭初期被尋獲的人質遺體，納坦雅胡痛批此舉「明顯違反停火協議」。協議規定，哈瑪斯必須盡快歸還所有以色列人質遺骸。

    在納坦雅胡權衡可能的回應時，以色列媒體報導，選項可能包括：停止對加薩的人道援助、擴大以方對加薩的控制，或對哈瑪斯領導層發動空襲。

    1名要求匿名的以色列軍方官員指出，以軍在南部城市拉法（Rafah）遭到哈瑪斯襲擊，以方予以還擊，顯示停火的脆弱性。

    以色列總理辦公室表示，哈瑪斯27日晚間交還的遺骸，經確認屬於察爾法提（Ofir Tzarfati）。察爾法提於2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動襲擊時遭綁架，在囚禁期間遭到殺害，以軍在2023年11月尋獲他的遺體。2024年3月，其家屬又收到額外遺骸以重新安葬。

    察爾法提家屬發聲明表示：「這已經是第3次，我們被迫打開奧菲爾的墳墓，再次埋葬我們的兒子。」

    目前仍有13具人質遺體留在加薩。哈瑪斯28日聲稱，已找到其中1具遺體，預計當晚移交，但由於以色列違反停火協議，將延後歸還。

    人質遺體交還進度緩慢，使停火協議下一階段的落實更為困難。後續談判必須處理更棘手的議題，包括哈瑪斯解除武裝、在加薩部署國際安全部隊，以及決定未來誰將治理該地。

    哈瑪斯聲稱，由於加薩嚴重毀壞，難以尋找遺體；以色列則指控哈瑪斯刻意拖延交還。埃及日前派出專家團隊與重型設備，協助尋找剩餘人質遺體，相關行動28日仍在汗尤尼斯與紐瑟拉特（Nuseirat）進行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播