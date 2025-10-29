戰火再起！以色列總理下令對加薩「強力打擊」 美斡旋面臨新考驗

埃及派出專家團隊與重型設備，在加薩走廊協助尋找剩餘以色列人質遺體。（美聯社）

在以色列指控巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊南部向以軍開火後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）28日表示，他已下令軍方立即對加薩展開「強力打擊」，美國斡旋的停火協議再次面臨新的考驗。

在此之前，緊張情勢已經升高，因為以色列指稱哈瑪斯歸還的人質遺骸，屬於近2年前1名在戰爭初期被尋獲的人質遺體，納坦雅胡痛批此舉「明顯違反停火協議」。協議規定，哈瑪斯必須盡快歸還所有以色列人質遺骸。

在納坦雅胡權衡可能的回應時，以色列媒體報導，選項可能包括：停止對加薩的人道援助、擴大以方對加薩的控制，或對哈瑪斯領導層發動空襲。

1名要求匿名的以色列軍方官員指出，以軍在南部城市拉法（Rafah）遭到哈瑪斯襲擊，以方予以還擊，顯示停火的脆弱性。

以色列總理辦公室表示，哈瑪斯27日晚間交還的遺骸，經確認屬於察爾法提（Ofir Tzarfati）。察爾法提於2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動襲擊時遭綁架，在囚禁期間遭到殺害，以軍在2023年11月尋獲他的遺體。2024年3月，其家屬又收到額外遺骸以重新安葬。

察爾法提家屬發聲明表示：「這已經是第3次，我們被迫打開奧菲爾的墳墓，再次埋葬我們的兒子。」

目前仍有13具人質遺體留在加薩。哈瑪斯28日聲稱，已找到其中1具遺體，預計當晚移交，但由於以色列違反停火協議，將延後歸還。

人質遺體交還進度緩慢，使停火協議下一階段的落實更為困難。後續談判必須處理更棘手的議題，包括哈瑪斯解除武裝、在加薩部署國際安全部隊，以及決定未來誰將治理該地。

哈瑪斯聲稱，由於加薩嚴重毀壞，難以尋找遺體；以色列則指控哈瑪斯刻意拖延交還。埃及日前派出專家團隊與重型設備，協助尋找剩餘人質遺體，相關行動28日仍在汗尤尼斯與紐瑟拉特（Nuseirat）進行。

