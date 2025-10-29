挺烏抗俄才能遏制中國 芬蘭防長：習近平正觀察西方韌性

芬蘭國防部長哈卡寧指出，擊退俄羅斯對烏克蘭的入侵，對於在印太地區遏制中國至關重要。（法新社檔案照）

芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）指出，擊退俄羅斯對烏克蘭的入侵，對於在印太地區遏制中國至關重要。他警告，歐洲與包括澳洲在內的民主夥伴，正面臨一場具有全球影響的戰鬥。

哈卡寧在赫爾辛基的國防部接受「衛報澳洲版」專訪時表示，西方在反對俄國侵略上能否堅持到底，正受到密切關注，「中國正在觀察—當獨裁者認為他們可以再打1年的仗，而民主國家會感到厭倦時，西方是否仍有足夠的力量與韌性？」

哈卡寧強調，「我們必須展現更強的反暴力決心。這不僅是為了烏克蘭，而是為了反對暴力、反對戰爭，這也是要向中國及印太地區發出的訊號。」

哈卡寧說，任何決心的動搖都將助長中國的膽量，「如果印太地區發生某種由中國引起的軍事衝突，俄羅斯勢必會以某種方式介入，例如支援中國或進行協同行動。」

「我們現在看到，俄羅斯已無法僅憑自身資源維持這種戰爭，但中國正大力支援他們。中國透過能源貿易注入大量資金，並提供許多軍事零組件與工業合作。」

哈卡寧認為，中國國家主席習近平應該注意到由全球民主聯盟展現的決心，其中包括澳洲參與維護烏克蘭和平的「志願者聯盟」（coalition of the willing）。

芬蘭正尋求擴大與澳洲在國防工業及太空領域的合作。芬蘭外交部政務次長拉亞拉（Pasi Rajala）近期曾訪問澳洲與紐西蘭。哈卡寧曾與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）會晤，強調澳洲做為支持烏克蘭的最大非北大西洋公約組織（NATO）成員國之一，角色「極為重要」。

