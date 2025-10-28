為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    一同搭乘「陸戰隊1號」!高市早苗秀「川高」合照 日本民眾沸騰

    2025/10/28 23:33 駐日特派員林翠儀／東京28日報導
    川普與高市早苗在「陸戰隊1號」合影。（擷取自高市早苗社群平台X）

    川普與高市早苗在「陸戰隊1號」合影。（擷取自高市早苗社群平台X）

    美國總統川普今天邀請日本首相高市早苗共搭總統專用直升機「陸戰隊1號」（Marine One），前往神奈川縣的美國海軍橫須賀基地，並登上美軍核動力航艦「喬治華盛頓號」視察，兩人重現過去川普與「麻吉」安倍晉三的親密互動，讓日本民眾沸騰，直呼「美日同盟又活過來了」。

    日本前首相安倍晉三在2017年2月訪美時，首次受川普之邀搭上陸戰隊一號，當時安倍秀出他和川普在陸戰隊1號上的合照，凸顯兩人的好交情。2019年川普訪日時，兩人再次搭上陸戰隊1號，從東京移動到埼玉的一個高爾夫球場。高市早苗這次也受邀搭乘了陸戰隊1號，晚間她在社群平台X上貼出了與川普在機上的合照。 日本網友反應相當興奮。

    除了共搭陸戰隊1號，川普這次也邀請高市登上「喬治華盛頓號」視察，並發表演說。川普在2019年訪日時，也曾和前首相安倍晉三共同登上日本海上自衛隊的準航艦「加賀」號。日媒報導，川普這次邀高市搭專機並視察航艦，是極為罕見的安排，意在展現兩國同盟的堅實團結與信任。

    美國總統川普28日與日本新任首相高市早苗舉行首次峰會。（路透）

    美國總統川普28日與日本新任首相高市早苗舉行首次峰會。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播