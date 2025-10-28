一同搭乘「陸戰隊1號」!高市早苗秀「川高」合照 日本民眾沸騰

川普與高市早苗在「陸戰隊1號」合影。（擷取自高市早苗社群平台X）

美國總統川普今天邀請日本首相高市早苗共搭總統專用直升機「陸戰隊1號」（Marine One），前往神奈川縣的美國海軍橫須賀基地，並登上美軍核動力航艦「喬治華盛頓號」視察，兩人重現過去川普與「麻吉」安倍晉三的親密互動，讓日本民眾沸騰，直呼「美日同盟又活過來了」。

日本前首相安倍晉三在2017年2月訪美時，首次受川普之邀搭上陸戰隊一號，當時安倍秀出他和川普在陸戰隊1號上的合照，凸顯兩人的好交情。2019年川普訪日時，兩人再次搭上陸戰隊1號，從東京移動到埼玉的一個高爾夫球場。高市早苗這次也受邀搭乘了陸戰隊1號，晚間她在社群平台X上貼出了與川普在機上的合照。 日本網友反應相當興奮。

除了共搭陸戰隊1號，川普這次也邀請高市登上「喬治華盛頓號」視察，並發表演說。川普在2019年訪日時，也曾和前首相安倍晉三共同登上日本海上自衛隊的準航艦「加賀」號。日媒報導，川普這次邀高市搭專機並視察航艦，是極為罕見的安排，意在展現兩國同盟的堅實團結與信任。

6年越しの栄誉と未来への希望



時間がまた動き出した。



日米同盟が末永く続きますように。



An honor six years in the making and hope for the future.



Time has begun to move again.



May the Japan-U.S. alliance continue forever. pic.twitter.com/qGPLhEtoZC — home（ホメメのメ） （@home33） October 28, 2025

美國總統川普28日與日本新任首相高市早苗舉行首次峰會。（路透）

