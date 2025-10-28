為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    鬍子沒刮乾淨不准出席！ 赫格塞斯將訪駐韓美軍基地 禁令如影隨形

    2025/10/28 23:24 編譯管淑平／綜合報導
    赫格塞斯視察北卡羅來納州美軍基地。示意圖。（法新社檔案照）

    赫格塞斯視察北卡羅來納州美軍基地。示意圖。（法新社檔案照）

    美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將於11月3日起，訪問南韓兩天，期間將造訪駐韓美軍基地，與美軍官兵見面，不過，蓄鬍的官兵不准出席與部長會面活動。

    美國軍事新聞網站《任務與目標》（Task and Purpose）27日報導，赫格塞斯訪問南韓期間將慰勞駐韓美軍官兵，根據貼在臉書粉專Air Force amn/nco/snco的一封駐韓美軍烏山空軍基地第51戰鬥機聯隊電子郵件，豁免剃鬍的美軍，不准出席這場在美軍韓福瑞斯營（Camp Humphreys）舉行的活動。

    五角大廈被詢問此事，轉請空軍回應。一名美軍空軍官員證實這封電郵真實性，以及赫格塞斯在南韓時與官兵見面之事。

    赫格塞斯上任後多次表明，對部隊儀容紀律鬆散的不滿，認為過去幾年間發出太多豁免剃鬍許可。9月30日他在維吉尼亞州匡提科（Quantico），對從全球各地召回的將領發演說時，提到儀容問題，表示「在我命令下，不專業儀容的年代已經結束」、「不再容許蓄鬍」。

    他也曾在8月20日發出美軍儀容標準備忘錄，要求各單位指揮官，對經過超過一年醫療治療，仍需豁免剃鬍者，啟動退役程序，他強調美軍儀容標準是「鬍子刮乾淨，以展現合宜的軍人儀容」。

