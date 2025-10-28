為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    影片直擊! 美軍炸毒品走私船 東太平洋一天連3起

    2025/10/28 22:37 編譯管淑平／綜合報導
    美國戰爭部長赫格塞斯之前公布，23日美軍打擊毒品走私活動畫面。（法新社檔案照）

    美國戰爭部長赫格塞斯之前公布，23日美軍打擊毒品走私活動畫面。（法新社檔案照）

    美軍持續升高在委內瑞拉周邊海域的反毒行動，戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）28日表示，27日美軍執行三次打擊行動，這次地點在東太平洋，且首見一日多起行動。

    《美聯社》、英國《衛報》報導，赫格塞斯28日發文表示，美軍27日對東太平洋的四艘船隻進行三次打擊，擊斃14人、1人生還，他說，這四艘船上人員為「毒品恐怖分子」，當時「載運毒品，正沿著已知的毒品走私穿越（該水域）」。但是赫格塞斯未詳述細節。

    最新這波行動，是川普政府9月初起，在加勒比海針對美方所稱毒品走私活動，展開軍事打擊行動以來，首次單日內多起攻擊。赫格塞斯說，墨西哥的搜救單位「正負責協調」搜尋該名生還者。

    在此之前，美軍已經在委內瑞拉海岸外的加勒比海，執行至少8次針對美方所稱運毒船的打擊行動，總計造成40人喪命，川普政府指稱這些人都涉入毒品走私。

