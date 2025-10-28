影片直擊! 美軍炸毒品走私船 東太平洋一天連3起

美國戰爭部長赫格塞斯之前公布，23日美軍打擊毒品走私活動畫面。（法新社檔案照）

美軍持續升高在委內瑞拉周邊海域的反毒行動，戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）28日表示，27日美軍執行三次打擊行動，這次地點在東太平洋，且首見一日多起行動。

《美聯社》、英國《衛報》報導，赫格塞斯28日發文表示，美軍27日對東太平洋的四艘船隻進行三次打擊，擊斃14人、1人生還，他說，這四艘船上人員為「毒品恐怖分子」，當時「載運毒品，正沿著已知的毒品走私穿越（該水域）」。但是赫格塞斯未詳述細節。

最新這波行動，是川普政府9月初起，在加勒比海針對美方所稱毒品走私活動，展開軍事打擊行動以來，首次單日內多起攻擊。赫格塞斯說，墨西哥的搜救單位「正負責協調」搜尋該名生還者。

在此之前，美軍已經在委內瑞拉海岸外的加勒比海，執行至少8次針對美方所稱運毒船的打擊行動，總計造成40人喪命，川普政府指稱這些人都涉入毒品走私。

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations （DTO） trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth （@SecWar） October 28, 2025

